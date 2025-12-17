Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:29

Телефоны начали неметь один за другим: цифры на экране перестали быть гарантией связи

В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко

За год российские операторы связи заблокировали миллионы телефонных номеров, и эта цифра наглядно показывает масштаб борьбы с серыми сим-картами. Усиление контроля стало частью более широкой политики по наведению порядка на рынке связи. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Масштаб блокировок в 2025 году

В 2025 году в России в рамках мониторинга использования сим-карт было заблокировано около 14 миллионов абонентских номеров. Эти данные озвучил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко, выступая на заседании Общественного совета при министерстве.

"Заблокированы в общей сложности 14 миллионов номеров", — сказал Дмитрий Угнивенко.

По его словам, речь идёт о результатах системной работы операторов связи, которые действуют в рамках новых требований законодательства.

Ограничения для граждан и иностранцев

С 1 ноября российские операторы начали блокировать сим-карты граждан РФ, если на одного человека оформлено более 20 абонентских номеров. Это правило стало обязательным для всех операторов и направлено на сокращение анонимного использования связи.

Для иностранных граждан ограничения оказались строже. С 1 января 2025 года им разрешено иметь не более 10 сим-карт. Если лимит превышен, необходимо расторгнуть лишние договоры, иначе с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Связь с мерами по кибербезопасности

Блокировка сим-карт стала частью первого пакета мер по кибербезопасности, принятого в текущем году. Как напомнил Угнивенко, в него вошли не только ограничения по количеству номеров, но и другие инструменты защиты пользователей.

Среди них — блокировка мошеннических вызовов, рекламы и спам-звонков, запрет на передачу сим-карт третьим лицам, а также возможность самозапрета на оформление новых номеров. Все эти меры, по замыслу регуляторов, должны снизить уровень телефонного мошенничества и повысить прозрачность рынка связи.

