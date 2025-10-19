Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
SIM-карты
SIM-карты
© flickr.com by Tim Reckmann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Звонок из будущего: сколько симок на вас висит — и почему это нужно проверить прямо сейчас

Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей

В последние недели в городских и медийных лентах активно обсуждают ограничение на количество SIM-карт, которое вступит в силу с 1 ноября: теперь на одного человека можно будет зарегистрировать не больше 20 симок. Эта мера затрагивает и обычных пользователей, и бизнес, и, что важнее, тех, кто использует "серые" схемы с "сим-фермами". Разберёмся, зачем это нужно, кому лимит не помешает и какие практические шаги стоит предпринять прямо сейчас.

Базовые тезисы и пояснения

Ограничение в 20 SIM-карт объясняется стремлением осложнить жизнь злоумышленникам, которые накапливали на одно физлицо сотни и даже тысячи "серых" номеров для массовых мошенничеств, спама и накруток. По словам экспертов, среднестатистическому человеку действительно хватает двух-трёх номеров: основной, рабочий и дополнительный для банковских сервисов или регистрации на сторонних сайтах.

Юрий Силаев - заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА — отмечает, что ограничение в 20 карт остаётся компромиссом: оно перекрывает основные возможности "сим-ферм", но не душит законный бизнес, где симки могут использоваться для тестирования услуг, в системах интернета вещей и для родственников. При этом глава Минцифры Максут Шадаев приводил реальный кейс: 56 человек были связаны с 1,2 млн зарегистрированных сим-карт, что и подтолкнуло к новым правилам.

"Для подавляющего большинства законопослушных россиян это изменение останется незамеченным, — считает Силаев", — заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Сравнение: как меняется ситуация для разных групп

Категория Сейчас (без лимита) После 1 ноября (до 20)
Обычный пользователь Обычно 1-3 сим Никаких проблем
Малый бизнес (до 50 устройств) Может использовать много карт Подходит лимит, если управлять централизованно
IoT-проекты Зависят от количества устройств Поддержка через корпоративные решения
"Сим-фермы" мошенников Практически неограниченно Создание ферм становится дорого и заметно

Советы шаг за шагом (HowTo): как проверить и управлять своими сим-картами

  1. Зайдите в личный кабинет на портале "Госуслуги".

  2. Откройте раздел "Сим-карты" и проверьте список зарегистрированных номеров.

  3. Если видите незнакомые номера — откажитесь от них прямо там.

  4. Для бизнеса соберите список используемых номеров и оформите корпоративный договор с оператором.

  5. При массовом управлении устройствами используйте M2M/IoT-платформы и корпоративные тарифы, чтобы не перегружать личный кабинет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорировать проверку списка сим-карт.
    → Последствие: На ваше имя могут числиться "серые" номера, используемые для мошенничества.
    → Альтернатива: Регулярно мониторить раздел "Сим-карты" на Госуслугах и отказываться от незнакомых записей.

  2. Ошибка: Регистрировать большое количество карт на одно физлицо для бизнеса.
    → Последствие: Риск блокировок и антимонопольного внимания.
    → Альтернатива: Перевести оборудование на корпоративные номера и использовать M2M-решения.

  3. Ошибка: Использовать персональные сим-карты как "хранилище" для IoT-устройств.
    → Последствие: Превышение лимита и сбои в работе устройств.
    → Альтернатива: Заказывать отдельные корпоративные пакеты для IoT с централизованным управлением.

А что если…

…вам нужно больше 20 номеров для легального кейса?

Комнаты для легального расширения остаются: корпоративные контракты с операторами, IoT-операторы и специализированные провайдеры связи. Такие решения позволяют централизованно управлять сотнями номеров в рамках юридического лица, не регистрируя их на физических лиц.

…на вас зарегистрированы "чужие" номера?

Действуйте через "Госуслуги" — откажитесь от неизвестных карт и обратитесь в службу поддержки оператора. При подозрении на мошенничество — подайте заявление в полицию, приложив выписки из профиля.

Плюсы и минусы (для потребителя и рынка)

Плюсы Минусы
Снижение масштабных мошенничеств и накруток Нужна адаптация для некоторых бизнес-сценариев
Прозрачность учёта сим-карт Возможны временные неудобства при переводе IoT-устройств на корпоративные номера
Упрощение расследований правоохранительными органами Некоторым пользователям придётся провести аудит своих номеров

FAQ — частые вопросы пользователей

  1. Как узнать, сколько симок зарегистрировано на меня?
    Зайдите в профиль на "Госуслугах" в раздел "Сим-карты" и проверьте список.

  2. Что делать, если вы обнаружили чужую сим-карту на своём имени?
    Откажитесь от номера в личном кабинете и обратитесь в оператора; при признаках мошенничества — в полицию.

  3. Как компании обходят личные лимиты?
    Через корпоративные договоры, M2M/IoT-платформы и специальные тарифы для массовых подключений.

  4. Сколько номеров обычно нужно для "умного дома"?
    1-5, в зависимости от сценария: шлюз, камеры, счётчики — чаще используются пакетные решения оператора.

  5. Что грозит за использование "серых" симок?
    Возможны блокировки номеров, расследования и уголовная ответственность при доказанных противоправных действиях.

Мифы и правда

  1. Миф: "Лимит в 20 симок полностью остановит мошенников".
    Правда: Это усложнит и удорожит их операции, но не уничтожит мошенничество полностью — нужны и другие инструменты аналитики и контроля.

  2. Миф: "Обычным людям лимит помешает".
    Правда: Большинству пользователей — нет; 20 карт достаточны для личных и семейных нужд.

  3. Миф: "Все IoT-проекты пострадают".
    Правда: Компании обычно переводят устройства на корпоративные номера — это отдельная категория услуг у операторов.

3 интересных факта

  1. Классические "сим-фермы" получили широкое распространение благодаря недорогой массовой регистрации номеров и слабому контролю в ряде периодов.

  2. Одна "сим-ферма" на тысячах карт способна обеспечить сотни тысяч фишинговых рассылок в сутки.

  3. Современные операторы предлагают M2M-пакеты, где номер привязан не к человеку, а к устройству — это ключ к масштабному, но законному использованию связи в промышленности.

Исторический контекст

Рынок мобильной связи вырос из эпохи неограниченной регистрации и анонимности. По мере цифровизации и появления массовых злоупотреблений регуляторы и операторы шаг за шагом усиливали контроль: от верификации абонентов до обязательной привязки номеров к документам. Последний этап — лимит на количество карт на физлицо — логичное продолжение этой тенденции для борьбы с промышленной масштабной преступностью.

