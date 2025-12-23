Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Силы на пределе: как Тайга справляется с отключением электричества и восстановлением тепла для 10 тыс. людей

Отключение подстанции в Тайге оставило без электричества 10 тыс. человек – Илья Середюк

В результате отключения электрической подстанции в городе Тайга Кемеровской области без электричества остались более 10 тысяч потребителей. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Провел оперативный штаб по ситуации в городе Тайга. В 04:56 (00:56 мск) там произошло отключение электрической подстанции. Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: 2 больницы, 9 школ, 11 детских садов, 24 котельных, 18 объектов водоснабжения", — написал Середюк.

Меры по устранению последствий аварии

После аварийного отключения электричества губернатор сообщил, что на место происшествия были направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд. Их основная задача — контролировать подачу тепла в социальные учреждения, такие как больницы, школы и детские сады.

"В 05:02 (01:02 мск) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 (02:12 мск) подали напряжение потребителям. Давление в системе выровняли. Запущены сетевые насосы на центральной котельной. Идет постепенное повышение температуры теплоносителя", — добавил Середюк.

Ситуация стабилизируется

К настоящему времени ситуация с подачей электричества и тепла постепенно стабилизируется. Несмотря на утренний сбой, все необходимые меры были приняты для восстановления нормальной работы жизненно важных объектов города Тайга.

Работы по устранению последствий аварии продолжаются, и власти региона продолжают контролировать ситуацию.

