Три агрессивных демонстранта погибли от пули силовиков в Бангладеш

В столице Бангладеш, Дакке, в результате столкновений между протестующими и силовиками погибли трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Согласно информации издания Prothomalo, они были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.
Сообщается, что противостояние в Дакке продолжается с самого утра. Днем полиция применила против активистов резиновые пули и слезоточивый газ. В операции по подавлению протестов задействованы не только армейские подразделения, но и спецназ полиции, включая Батальон вооруженной полиции и Rapid Action Battalion, специализирующийся на борьбе с преступностью и терроризмом.
Напомним, что волнения в Бангладеш начались в конце июня. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует значительную часть государственных должностей для потомков ветеранов войны за независимость 1971 года. Оппоненты системы считают ее дискриминационной и выгодной для правящей партии "Авами Лиг".
В июле для разгона демонстраций полиция начала применять боевые патроны. В результате столкновений с силовиками, по данным NDTV, погибло уже более 300 человек, а только за 4 августа число жертв и пострадавших приближается к ста.
Ситуация в Бангладеш остается крайне напряженной. Продолжающиеся протесты и жесткие меры со стороны властей вызывают серьезную озабоченность международного сообщества.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mehdi Hasan Khan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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