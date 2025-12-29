Цена улетела, а основания нет: что на самом деле стоит за рекордом серебра

Всплеск цен на серебро, который в последние дни привлёк внимание инвесторов, не свидетельствует о формировании долгосрочного тренда. Речь идёт о временной рыночной аномалии, вызванной сочетанием технических факторов и краткосрочного дефицита. Об этом рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган в комментарии изданию Pravda.Ru.

Рекорд на фьючерсном рынке

Ранее данные биржи Comex показали, что фьючерсы на серебро обновили исторический максимум, превысив отметку 80 долларов за тройскую унцию. Такой скачок стал неожиданным даже для опытных участников рынка, поскольку фундаментальных причин для столь резкого роста, по мнению аналитиков, не наблюдалось.

На фоне рекорда активизировались частные и институциональные инвесторы, что дополнительно подогрело ажиотаж. Однако, как отмечают эксперты, подобные движения часто носят спекулятивный характер и не всегда отражают реальное соотношение спроса и предложения в долгосрочной перспективе.

Дефицит как ключевой фактор

По словам Евгения Когана, основной причиной роста стала физическая нехватка серебра в ряде хранилищ. Повышенный спрос со стороны инвесторов совпал с ограниченными запасами, что привело к краткосрочному дисбалансу на рынке физического металла.

Финансист подчеркнул, что подобные ситуации уже возникали в истории сырьевых рынков. Как правило, после устранения логистических и складских ограничений цены возвращаются к более сбалансированным уровням, соответствующим фундаментальным показателям.

"То, что происходит в серебре, — это сочетание ряда технических факторов, включая физическую нехватку металла в ряде хранилищ. Был бешеный спрос, а в наличии столько просто нет, поэтому возник дисбаланс, который, на мой взгляд, довольно быстро выровняется. Сейчас цена на серебро явно завышена и не соответствует его объективной стоимости. Я думаю, что этот рост — скорее следствие кратковременных технических процессов, чем устойчивый тренд", — отметил инвестбанкир Евгений Коган.

Оценка инвестиционных перспектив

Коган считает, что в текущих условиях вкладываться в серебро нецелесообразно, поскольку потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. По его оценке, рынок уже заложил в цену весь краткосрочный позитив, связанный с дефицитом и ажиотажным спросом.

В качестве более рациональной альтернативы он называет золото, которое традиционно демонстрирует большую устойчивость в периоды рыночной турбулентности. В отличие от серебра, динамика золота в меньшей степени зависит от краткосрочных технических перекосов.

Временный эффект вместо тренда

Эксперт подчёркивает, что текущая ситуация с серебром — пример того, как локальные сбои могут привести к резким ценовым движениям. Однако без поддержки фундаментальных факторов такие всплески, как правило, оказываются недолговечными.

По его словам, инвесторам стоит осторожно относиться к подобным рыночным сигналам и учитывать, что быстрый рост цены не всегда означает формирование устойчивого восходящего тренда.