Слитки серебра
Слитки серебра
© Openverse by sprottmoney is licensed under CC BY 2.0
Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:39

Серебро переписало историю: цена обновила рекорд, которого рынок ещё не видел

Фьючерс на серебро обновил исторический максимум, достигнув $66,360 за унцию — данные Comex

Серебро в очередной раз переписало ценовую историю, приблизившись к отметкам, которые ещё недавно казались недостижимыми. Рынок отреагировал резким ростом котировок, зафиксировав новый максимум на фоне повышенного интереса инвесторов к драгоценным металлам. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex, отражающие динамику торгов на срочном рынке.

Новый максимум на срочном рынке

По состоянию на 08:30 мск стоимость фьючерса на серебро достигла $66,360 за тройскую унцию. Этот уровень стал новым историческим максимумом для контракта и превзошёл все предыдущие значения, зафиксированные на бирже. Данные Comex указывают, что рост происходил в условиях активных торгов и устойчивого спроса.

Позднее цена продолжила движение вверх и достигла $66,385 за тройскую унцию. Таким образом, рынок не только обновил рекорд, но и закрепился выше психологически важной отметки. Подобная динамика подчёркивает сохраняющийся интерес к серебру как к защитному активу.

Предыдущие рекорды и динамика цен

До текущего скачка фьючерсы на серебро уже выходили на исторические максимумы в декабре. Так, 9 декабря стоимость контракта составляла $60,025 за унцию, а 12 декабря цена поднялась до $65,028. Эти уровни тогда рассматривались как значимые ориентиры для рынка.

Нынешний рост превзошёл декабрьские показатели, что указывает на ускорение ценовой динамики. Последовательное обновление максимумов за короткий промежуток времени свидетельствует о высокой волатильности и изменении ожиданий участников рынка.

Контекст на рынке драгоценных металлов

Интерес к драгоценным металлам усиливается не только в отношении серебра. В сентябре заместитель министра финансов России Алексей Моисеев говорил о росте мирового спроса на золото, связывая его с кризисом устаревшей мировой финансовой системы, основанной на доминировании доллара.

По его мнению, ослабление позиций американской валюты может привести к дальнейшему росту цен на драгоценные металлы. Отдельные аналитики допускают, что в перспективе стоимость тройской унции золота способна подняться до $35 тыс., что отражает масштаб ожиданий на глобальном рынке.

