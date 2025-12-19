Инвесторы снова заговорили об этом металле: причины оказались неожиданными

Серебро вновь оказалось в центре внимания инвесторов на фоне роста цен и структурных изменений на сырьевых рынках. Эксперты считают, что в ближайшие годы металл может сохранить привлекательность как защитный и одновременно растущий актив. Об этом рассказал "Газете.Ru" генеральный директор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.

Почему серебро считают перспективным

По словам финансиста, за последний год серебро стало одним из самых динамично дорожающих активов. Его стоимость с начала текущего цикла выросла более чем в два раза — примерно на 110%. Мольдерф отметил, что металл по-прежнему остается недооцененным и способен сохранить инвестиционную привлекательность в 2026 году.

"Серебро за последний год стало одним из самых быстрорастущих активов: с начала текущего цикла его цена увеличилась более чем в два раза — примерно на 110%. Металл по-прежнему остается недооцененным и в 2026 году может сохранить инвестиционную привлекательность, прежде всего за счет устойчивого спроса со стороны промышленности и "зеленой” энергетики", — отметил Мольдерф.

Промышленный спрос и дефицит

Мольдерф обратил внимание на ключевую роль серебра в высокотехнологичных отраслях. Металл активно используется при производстве солнечных панелей, электротранспорта и электроники, спрос на которые продолжает расти. Именно развитие этих направлений, по его словам, формирует долгосрочный дисбаланс на рынке.

Финансист прогнозирует, что к концу 2025 года дефицит серебра может достичь 200 млн унций. Он подчеркнул, что этот дефицит носит структурный характер и не является временным явлением, что поддерживает долгосрочный потенциал роста цен.

Как инвестировать в серебро

Отдельное внимание Мольдерф уделил форме инвестиций. При покупке физического серебра важным фактором остается налогообложение: слитки облагаются НДС в размере 20%, тогда как инвестиционные серебряные монеты от этого налога освобождены. Именно поэтому, по мнению эксперта, монеты являются более удобным вариантом для начинающих инвесторов.

Он также отметил, что драгоценные металлы выполняют защитную функцию и помогают снизить риски портфеля в условиях инфляции и рыночной волатильности. Серебро, как более волатильный металл по сравнению с золотом, но обладающий потенциалом роста, Мольдерф рекомендовал включать в портфель в объеме 5-10% сбережений.

Ключевым принципом инвестирования эксперт назвал системность. Регулярные покупки — ежемесячные или ежеквартальные — позволяют усреднять цену входа и снижать влияние краткосрочных колебаний рынка. По его оценке, такая стратегия может повысить итоговую доходность портфеля на 15-20% по сравнению с разовыми вложениями на ценовых пиках.