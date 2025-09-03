Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:29

Откуда в русских курганах взялась монета из Афганистана? История, которая перевернёт представления

Археологи нашли индийскую монету в курганах Суздаля — исследование Института археологии РАН

Под Суздалем археологи нашли не просто захоронения — они обнаружили редкие артефакты, которые открывают новые страницы истории Древней Руси. Среди них — старинная индийская серебряная монета, которая впервые появилась в этом регионе. Что же ещё удалось найти исследователям?

Возвращение к древним курганам

Некрополь Гнездилово, расположенный в Суздальском Ополье, изучался ещё в XIX веке под руководством графа Алексея Уварова. Тогда были раскопаны почти все видимые курганы. Но после многовековой распашки земли сегодня этот памятник почти не виден невооружённым глазом.

Современные технологии, такие как ГИС и геофизические методы, позволили заново открыть могильник в 2019 году. С тех пор раскопки ведут академик Николай Макаров из Института археологии РАН и сотрудница Государственного исторического музея Анна Красникова. Их работа принесла множество новых находок, включая захоронения представителей разных слоёв общества — от сборщика податей до военной элиты.

Что нашли в новом сезоне раскопок?

В этом году археологи исследовали три раскопа в древней части могильника, относящейся к концу X — XI века. В них обнаружили 13 захоронений по обряду ингумации — традиционного трупоположения — и остатки погребений по обряду кремации.

Покойных было разных возрастов и пола: три мужчины, пять женщин и пять детей. Некоторые из них были похоронены под курганными насыпями. В женских и детских могилах нашли:

  • железные ножи,
  • фрагменты расчесок,
  • украшения (височные кольца, подвески, стеклянные бусины).

Интересно, что стеклянные бусины были привезены с Ближнего Востока.

В мужских захоронениях учёные обнаружили:

  • весовую гирьку,
  • часть монеты,
  • элементы пояса,
  • боевой топорик — редкую находку, свидетельствующую о военном статусе умершего.

Рядом с одним из воинов лежал мужчина без артефактов, возможно, связанный с ним — например, в личной зависимости.

Особая находка — индийский джитал

Особое внимание привлекло женское захоронение с богатым набором серебряных украшений: височными кольцами, фибулой, браслетом, перстнем и ожерельем из шести подвесок. Четыре из них были сделаны из восточных и европейских монет — дирхамов и денариев.

Но главная сенсация — пятая подвеска, изготовленная из джитала, серебряной монеты, которая была в ходу в Афганистане, Пакистане и Индии. Такие монеты крайне редки на древнерусских памятниках, и впервые джитал обнаружили именно в Суздальском Ополье.

Ранее джиталы находили в Гнёздове, Великом Новгороде и на берегах Плещеева озера (Переславль-Залесский).

Археологические открытия в самом Суздале

Исследования ведутся не только в Ополье, но и в черте города. Например, в прошлом году там нашли редкую византийскую костяную накладку с изображением воина, свинцовую печать Юрия Долгорукого и буллу нотаря Григория XI века.

Эти находки помогают лучше понять культурные и торговые связи древнерусских земель.

