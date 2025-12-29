Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Серебрянные слитки и монеты
Серебрянные слитки и монеты
© commons.wikimedia.org by Spreadycz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:26

Психологический рубеж в $80 пал: что заставляет инвесторов скупать серебро как горячие пирожки

Серебро впервые превысило 80 долларов за унцию — COMEX

Серебро на мировом рынке в конце декабря вышло на исторический для биржевых котировок уровень: фьючерсы на металл впервые поднялись выше отметки $80 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже COMEX, где контракт с поставкой в марте 2026 года продолжил рост на фоне общего усиления интереса к драгоценным металлам. В моменте цена поднималась до $82,67 за унцию, а затем частично скорректировалась, оставаясь заметно выше психологически важной границы.

Как росла цена: $82,67 на пике и замедление к утру

Согласно данным COMEX, в ходе торгов стоимость мартовского фьючерса на серебро в определенный момент достигла $82,67 за тройскую унцию. Это соответствует росту на 7,09% по сравнению с предыдущими уровнями. Однако к 2:59 мск динамика стала менее резкой: цена снизилась до $81,73, а темпы роста замедлились до +5,87%.

Для рынка серебра выход выше $80 за унцию является важным событием, поскольку этот уровень традиционно воспринимается как психологическая отметка, вокруг которой формируются повышенные объемы торгов и меняются ожидания участников. При этом даже после коррекции фьючерс оставался существенно выше прежнего диапазона, демонстрируя сохраняющийся спрос.

Драгметаллы обновляют максимумы с начала недели

Серебро стало частью общей волны роста на рынке драгоценных металлов. По данным COMEX, котировки обновляют ценовые максимумы с начала недели, что отражает усиление интереса инвесторов к защитным активам. На этом фоне движение серебра выглядит не изолированным скачком, а элементом более широкого тренда.

Ранее, 23 декабря, стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $4500 за тройскую унцию. Затем, 26 декабря, цена на платину преодолела отметку $2500 за тройскую унцию. Серебро, в свою очередь, закрепило этот ряд обновлений, впервые перешагнув $80 и приблизившись к $83 на пике внутридневной динамики.

Что означает рубеж $80 для рынка

Фактическое закрепление серебра выше $80 за унцию фиксирует новый уровень ценовой реальности для участников рынка. Такие значения могут усиливать волатильность, поскольку часть игроков воспринимает обновление максимумов как сигнал продолжения роста, а другая — как повод для фиксации прибыли. Именно поэтому внутридневная динамика выглядит разнонаправленной: рост сменяется коррекцией, но общий тренд остается положительным.

При этом обновление максимумов по всей группе драгоценных металлов подчеркивает, что спрос распределяется не только в пользу золота, но и в пользу альтернативных металлов. Серебро в подобных ситуациях часто становится объектом повышенного внимания из-за сочетания инвестиционной привлекательности и более резких ценовых колебаний по сравнению с золотом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Страховой рынок вырастет на 15% до 4,47 трлн рублей в 2026 году — АКРА сегодня в 9:38
ДМС выходит из тени: почему умеренный рост медстрахования важен для всей страны

АКРА прогнозирует рост страхового рынка до 4,47 трлн руб. в 2026 году. Драйверами станут некредитное страхование жизни и автострахование.

Читать полностью » Повышение НДС до 22% приведёт к росту цен в 2026 году — эксперт Никитин сегодня в 6:18
2026 год может начаться с незаметного сдвига, после которого кошелёк уже не будет прежним

Повышение НДС до 22% может изменить цены, доходы и структуру расходов россиян уже в начале 2026 года, предупреждают эксперты.

Читать полностью » Крашенинников заявил о сборе рабочей группы по сделкам с жильём после праздников — ТАСС сегодня в 4:41
Рынок привык к свободе — её могут ограничить: сделки с недвижимостью берут в рамки

В Госдуме после Нового года могут создать рабочую группу по регулированию сделок с недвижимостью. Обсуждение уже ведётся с риелторами и нотариусами.

Читать полностью » Цифровой рубль может занять до 5% безналичных платежей — Алла Бакина сегодня в 4:41
Доля кажется небольшой — эффект может быть заметным: цифровой рубль войдёт в оборот

Банк России ожидает, что после массового внедрения цифровой рубль сможет занять до 5% всех платежей в течение семи лет.

Читать полностью » Продажи алкоголя перед Новым годом снизились на 16% — Контур.Маркет вчера в 19:04
Праздничный стол меняется: предновогодний алкоголь ушёл в минус на 16%

Продажи алкоголя перед Новым годом в России резко упали. Почему россияне стали покупать меньше и какие напитки всё ещё остаются в фаворе?

Читать полностью » Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу вчера в 19:00
Шаг назад ради выживания: Румынию ждут болезненные решения и экономия

Румынские власти предупреждают: 2026 год не принесёт облегчения. Почему правительство говорит о боли и реализме и когда ждут выхода из кризиса?

Читать полностью » Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник вчера в 18:40
Санкции не сработали: товарооборот России и Белоруссии готовится обновить рекорд

Товарооборот России и Белоруссии может превысить 60 млрд долларов. Почему санкции не мешают росту и какие показатели уже стали рекордными?

Читать полностью » Венгерская MOL стала главным претендентом на долю NIS — профессор Лукич вчера в 18:36
Окно возможностей захлопывается: судьбу NIS решают за пределами Сербии

Сербская NIS ищет выход из санкционного кризиса. Почему именно венгерская MOL стала главным кандидатом на покупку доли и что решит лицензия США?

Читать полностью »

Новости
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
ДФО
Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU
ДФО
Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia
ДФО
Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU
Общество
Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков
Россия
Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС
Мир
Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC
Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet