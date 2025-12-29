Психологический рубеж в $80 пал: что заставляет инвесторов скупать серебро как горячие пирожки

Серебро на мировом рынке в конце декабря вышло на исторический для биржевых котировок уровень: фьючерсы на металл впервые поднялись выше отметки $80 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже COMEX, где контракт с поставкой в марте 2026 года продолжил рост на фоне общего усиления интереса к драгоценным металлам. В моменте цена поднималась до $82,67 за унцию, а затем частично скорректировалась, оставаясь заметно выше психологически важной границы.

Как росла цена: $82,67 на пике и замедление к утру

Согласно данным COMEX, в ходе торгов стоимость мартовского фьючерса на серебро в определенный момент достигла $82,67 за тройскую унцию. Это соответствует росту на 7,09% по сравнению с предыдущими уровнями. Однако к 2:59 мск динамика стала менее резкой: цена снизилась до $81,73, а темпы роста замедлились до +5,87%.

Для рынка серебра выход выше $80 за унцию является важным событием, поскольку этот уровень традиционно воспринимается как психологическая отметка, вокруг которой формируются повышенные объемы торгов и меняются ожидания участников. При этом даже после коррекции фьючерс оставался существенно выше прежнего диапазона, демонстрируя сохраняющийся спрос.

Драгметаллы обновляют максимумы с начала недели

Серебро стало частью общей волны роста на рынке драгоценных металлов. По данным COMEX, котировки обновляют ценовые максимумы с начала недели, что отражает усиление интереса инвесторов к защитным активам. На этом фоне движение серебра выглядит не изолированным скачком, а элементом более широкого тренда.

Ранее, 23 декабря, стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $4500 за тройскую унцию. Затем, 26 декабря, цена на платину преодолела отметку $2500 за тройскую унцию. Серебро, в свою очередь, закрепило этот ряд обновлений, впервые перешагнув $80 и приблизившись к $83 на пике внутридневной динамики.

Что означает рубеж $80 для рынка

Фактическое закрепление серебра выше $80 за унцию фиксирует новый уровень ценовой реальности для участников рынка. Такие значения могут усиливать волатильность, поскольку часть игроков воспринимает обновление максимумов как сигнал продолжения роста, а другая — как повод для фиксации прибыли. Именно поэтому внутридневная динамика выглядит разнонаправленной: рост сменяется коррекцией, но общий тренд остается положительным.

При этом обновление максимумов по всей группе драгоценных металлов подчеркивает, что спрос распределяется не только в пользу золота, но и в пользу альтернативных металлов. Серебро в подобных ситуациях часто становится объектом повышенного внимания из-за сочетания инвестиционной привлекательности и более резких ценовых колебаний по сравнению с золотом.