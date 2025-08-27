Женщины и гантели: правда, которая переворачивает привычные страхи
Существует распространённое мнение, что силовые тренировки опасны для женщин: якобы они негативно влияют на позвоночник и даже могут привести к опущению матки. Фитнес-тренер Елена Соболь развеяла этот миф и объяснила, в чём заключается реальная польза и риски.
Опасность — не в весах, а в технике
"Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник", — подчёркивает Соболь.
Женский скелет действительно более хрупкий, чем мужской, однако травмы возможны только при неправильном выполнении упражнений или слишком резком увеличении нагрузки.
Правило безопасности: вес нужно повышать постепенно, по мере роста силы и выносливости.
Подъём тяжестей в жизни и в спорте — разное
Эксперт напоминает: бытовая нагрузка и тренировки — разные вещи.
В обыденной жизни нежелательно поднимать более 5 кг на постоянной основе, так как это действительно может спровоцировать опущение матки.
В тренажёрном зале работа с весом выполняется с контролем, правильной техникой и защитой мышечного корсета.
Польза силовых тренировок для женщин
При грамотном подходе силовые упражнения помогают:
- укрепить мышцы тазового дна,
- улучшить кровообращение,
- повысить общий тонус организма,
- облегчить течение беременности и родов,
- сформировать красивую и сильную фигуру.
Итог
Силовые тренировки не вредят женскому здоровью, если соблюдать технику и правильно подбирать нагрузку. Опасность несут не сами упражнения, а неправильное их выполнение и игнорирование рекомендаций специалистов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru