Тренировки для женщин
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:23

Женщины и гантели: правда, которая переворачивает привычные страхи

Тренер объяснила, почему правильная техника делает силовые упражнения безопасными

Существует распространённое мнение, что силовые тренировки опасны для женщин: якобы они негативно влияют на позвоночник и даже могут привести к опущению матки. Фитнес-тренер Елена Соболь развеяла этот миф и объяснила, в чём заключается реальная польза и риски.

Опасность — не в весах, а в технике

"Во время силовых тренировок (при условии правильной техники) оказывается минимальное воздействие на позвоночник", — подчёркивает Соболь.

Женский скелет действительно более хрупкий, чем мужской, однако травмы возможны только при неправильном выполнении упражнений или слишком резком увеличении нагрузки.

Правило безопасности: вес нужно повышать постепенно, по мере роста силы и выносливости.

Подъём тяжестей в жизни и в спорте — разное
Эксперт напоминает: бытовая нагрузка и тренировки — разные вещи.

В обыденной жизни нежелательно поднимать более 5 кг на постоянной основе, так как это действительно может спровоцировать опущение матки.
В тренажёрном зале работа с весом выполняется с контролем, правильной техникой и защитой мышечного корсета.

Польза силовых тренировок для женщин
При грамотном подходе силовые упражнения помогают:

  • укрепить мышцы тазового дна,
  • улучшить кровообращение,
  • повысить общий тонус организма,
  • облегчить течение беременности и родов,
  • сформировать красивую и сильную фигуру.

Итог
Силовые тренировки не вредят женскому здоровью, если соблюдать технику и правильно подбирать нагрузку. Опасность несут не сами упражнения, а неправильное их выполнение и игнорирование рекомендаций специалистов.

