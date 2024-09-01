Как силовые тренировки помогут при занятиях боксом: советы и нюансы

Для того чтобы быть сильным боксером, вы также должны сосредоточиться на силе. Боксеры, как правило, действительно хороши в кардиотренировках, но единственный способ наносить удары сильнее — это иметь большие и сильные мышцы.

Определенные силовые упражнения особенно полезны для боксеров. Например, в толчке вы должны использовать ноги для усиления верхней части тела. Точно так же бокс — это не только верхняя или нижняя часть тела, это взаимодействие всего тела. В этом смысле силовые тренировки стратегически помогут вам наносить удары сильнее, чем когда-либо.

Наконец, определенные движения, укрепляющие мышцы кора, улучшат силу ваших ударов больше, чем поднятие тяжестей. Подумайте о хуках и апперкотах. Это скручивающие движения, поэтому вашему корпусу и позвоночнику нужно знать, как сгибаться и вращаться. Аналогичным образом, при определенных защитных приемах (например, уходе в сторону или внезапном пригибании) ваш корпус должен быть либо достаточно устойчивым, чтобы оставаться на месте, либо достаточно гибким, чтобы безопасно поворачиваться.

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