Секреты стиля: как всего за 6 шагов сделать из платка акцент вашего осеннего гардероба
Этой осенью в модных коллекциях появилась неожиданная деталь, которую редко связывают с прохладным сезоном. Речь идёт о шелковом платке, долгое время считавшемся атрибутом классической элегантности. Теперь же он уверенно закрепился в числе ключевых аксессуаров осени 2025 года.
На подиумах Парижа, Милана и Лондона платок перестал быть лишь акцентом на шее и превратился в полноценный элемент образа. Его используют как ремень, вплетают в волосы, повязывают на сумки и даже носят поверх свитеров. Сочетания тоже стали смелее: шелк гармонично смотрится рядом с кожей, денимом и кашемиром, а иногда и с объёмными пуховиками. Такой приём позволяет вписать аксессуар в самые разные ансамбли — от строгого офиса до расслабленного стритстайла.
Стилистические эксперты отмечают, что в эпоху минимализма женщины вновь стремятся к игре с деталями и поиску индивидуальности. Платок идеально отвечает этому запросу. Надетый как бандана, он добавляет лёгкий оттенок ретро; закреплённый на сумке — обновляет весь образ; использованный вместо пояса — подчёркивает женственность силуэта.
Шесть способов носить шелковый платок этой осенью:
- Классический узел на шее. Платок складывают по диагонали, оборачивают вокруг шеи и завязывают сбоку. Такой приём instantly добавляет элегантности.
- Лента для волос. В моде вновь акцентные аксессуары для причёсок. Платок можно завязать широкой лентой или пышным бантом на хвосте или косе. Шёлк при этом фиксирует волосы и не повреждает их.
- Поверх свитера или водолазки. Один из самых стильных вариантов — завязать платок поверх тонкого кашемира или водолазки, оставив длинные концы. Это смягчает строгие офисные ансамбли.
- На сумке. Узел из платка на ручке кожаной сумки или шоппера давно стал приёмом уличной моды. Такой акцент добавляет индивидуальности и делает аксессуар визуально дороже.
- Вместо пояса. Нестандартный ход — использовать платок как ремень, завязав поверх платья-свитера или удлинённого жакета. Такой вариант подчёркивает талию и добавляет яркий цветовой акцент.
- Бандана или косынка. Для ветреной погоды подходит вариант, когда платок складывают треугольником, надевают на голову и завязывают сзади или сбоку. Современная версия предполагает дополнение крупными солнцезащитными очками и объёмным пальто.
По мнению модных аналитиков, возвращение шелкового платка символизирует универсальность современной моды. Сегодня женщине не приходится выбирать между комфортом и элегантностью — этот аксессуар позволяет объединить оба подхода.
