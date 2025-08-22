Секреты стиля: как всего за 6 шагов сделать из платка акцент вашего осеннего гардероба

Этой осенью в модных коллекциях появилась неожиданная деталь, которую редко связывают с прохладным сезоном. Речь идёт о шелковом платке, долгое время считавшемся атрибутом классической элегантности. Теперь же он уверенно закрепился в числе ключевых аксессуаров осени 2025 года.

На подиумах Парижа, Милана и Лондона платок перестал быть лишь акцентом на шее и превратился в полноценный элемент образа. Его используют как ремень, вплетают в волосы, повязывают на сумки и даже носят поверх свитеров. Сочетания тоже стали смелее: шелк гармонично смотрится рядом с кожей, денимом и кашемиром, а иногда и с объёмными пуховиками. Такой приём позволяет вписать аксессуар в самые разные ансамбли — от строгого офиса до расслабленного стритстайла.

Стилистические эксперты отмечают, что в эпоху минимализма женщины вновь стремятся к игре с деталями и поиску индивидуальности. Платок идеально отвечает этому запросу. Надетый как бандана, он добавляет лёгкий оттенок ретро; закреплённый на сумке — обновляет весь образ; использованный вместо пояса — подчёркивает женственность силуэта.

Шесть способов носить шелковый платок этой осенью:

Классический узел на шее. Платок складывают по диагонали, оборачивают вокруг шеи и завязывают сбоку. Такой приём instantly добавляет элегантности. Лента для волос. В моде вновь акцентные аксессуары для причёсок. Платок можно завязать широкой лентой или пышным бантом на хвосте или косе. Шёлк при этом фиксирует волосы и не повреждает их. Поверх свитера или водолазки. Один из самых стильных вариантов — завязать платок поверх тонкого кашемира или водолазки, оставив длинные концы. Это смягчает строгие офисные ансамбли. На сумке. Узел из платка на ручке кожаной сумки или шоппера давно стал приёмом уличной моды. Такой акцент добавляет индивидуальности и делает аксессуар визуально дороже. Вместо пояса. Нестандартный ход — использовать платок как ремень, завязав поверх платья-свитера или удлинённого жакета. Такой вариант подчёркивает талию и добавляет яркий цветовой акцент. Бандана или косынка. Для ветреной погоды подходит вариант, когда платок складывают треугольником, надевают на голову и завязывают сзади или сбоку. Современная версия предполагает дополнение крупными солнцезащитными очками и объёмным пальто.

По мнению модных аналитиков, возвращение шелкового платка символизирует универсальность современной моды. Сегодня женщине не приходится выбирать между комфортом и элегантностью — этот аксессуар позволяет объединить оба подхода.