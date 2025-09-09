Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by G.dallorto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Italy
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:15

Лев, который скрыл своё происхождение тысячу лет: загадка древней бронзы и шёлкового пути

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём

Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда на самом деле взялся знаменитый крылатый лев на площади Сан-Марко? Новое исследование раскрывает поразительную гипотезу: эта бронзовая статуя, ставшая символом Венеции, была сделана в Китае более тысячи лет назад и могла попасть в Италию благодаря путешествиям семьи Марко Поло.

Китайская бронза в сердце Венеции

Учёные из Падуанского университета во главе с Массимо Видале провели детальный анализ бронзы, из которой изготовлен "Лев Святого Марка". Используя метод масс-спектрометрии, исследователи изучили изотопы свинца в металле статуи. Это позволило им определить геологический источник меди, входящей в состав бронзы.

Сравнение с мировыми базами данных показало, что металл был добыт в районе Нижней реки Чан (Янцзы) в Восточном Китае — регионе, богатом рудными месторождениями. Этот вывод поддерживает ранее проведённые исследования, которые связывали артефакты эпохи династии Шан с тем же изотопным составом.

Почему венецианский лев не похож на европейских собратьев?

Особенности статуи вызывают вопросы у историков и искусствоведов. В отличие от других средневековых львов, созданных в Европе, венецианский лев имеет черты, характерные для китайского искусства династии Тан. Например, он напоминает "чжэньмушоу" — стражей гробниц с львиными мордами, рогами и крыльями.

Интересно, что на статуе видны металлические "шрамы" — следы удаления одного или двух рогов, что ещё больше сближает её с китайскими прототипами.

Как статуя могла попасть в Венецию?

Исследователи выдвинули версию, что бронзовый лев был привезён в XIII веке купцами Никколо и Маффео Поло — отцом и дядей знаменитого путешественника Марко Поло. Эти братья прошли по Шёлковому пути, основали торговые фактории и провели несколько лет при дворе хана Хубилая.

Возможно, именно там они увидели статую, которая соответствовала их представлениям о льве, и решили отправить её в Венецию. Вероятно, статую привезли по частям, а уже в Италии местный мастер превратил её в символ Венецианской республики — крылатого льва с Евангелием под лапами, олицетворяющего господство на морях.

"Венеция — город загадок, и одна из них разгадана: "Лев" Святого Марка — китайский, и он прошёл по Шёлковому пути", — отметил Массимо Видале.

Хотя это лишь одна из гипотез, основанная на археометаллургических данных и исторических фактах, она открывает новое понимание культурных и торговых связей Средневековья. Теперь слово за историками, которые смогут проверить и дополнить эту захватывающую версию.

