Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:24

От скрипа до защиты шин: 5 неочевидных способов использовать силиконовую смазку

Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей

Вы знали, что обычная силиконовая смазка может заменить десятки специализированных автосредств? Опытные водители давно держат её под рукой, а новички часто недооценивают её потенциал. В чём же секрет? Разберёмся вместе с экспертом СТО.

Зима без примерзания дверей

Одна из главных проблем холодного сезона — примёрзшие уплотнители. Силиконовая смазка создаёт защитный слой на резине, предотвращая налипание льда после мойки или резких перепадов температур. Достаточно нанести её на дверные уплотнители — и эффекта хватит на несколько недель.

Если машина подолгу стоит на солнце, резиновые детали (например, боковины шин) страдают от ультрафиолета. Покрытие силиконовой смазкой замедляет растрескивание и продлевает срок службы. Особенно актуально для редко используемых авто.

Тишина в салоне и блеск пластика

Раздражающий скрип панелей? Распылите немного смазки — звук исчезнет. А ещё состав отлично полирует пластик, заменяя дорогие полироли.

Скрип петель — частая проблема. Смазка временно устранит его, но для долгосрочного решения потребуется регулировка. Также её применяют при установке деталей, например, тросов ручника: она облегчает монтаж и защищает от износа в первые дни эксплуатации.

Вывод: силиконовая смазка — универсальный помощник в гараже. Она дешевле многих спецсредств, занимает мало места и решает сразу несколько задач. Неудивительно, что бывалые водители всегда держат её в запасе.

