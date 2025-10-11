Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мини-омлеты в формочках с овощами
Мини-омлеты в формочках с овощами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:26

Силикон на кухне — не всегда безопасно: что вы вдыхаете, когда печёте пирог

Исследование: силиконовые формы для выпечки выделяют токсичные вещества при нагревании

Силиконовые формы для выпечки уже давно считаются незаменимыми помощниками на кухне — они лёгкие, не пригорают, не требуют масла и легко моются. Однако новое исследование канадских учёных заставляет задуматься: безопасен ли этот удобный материал при нагревании?

"Самым безопасным вариантом будет отказаться от слишком дешёвой посуды и отдать предпочтение проверенным брендам", — отметили эксперты программы "Живая еда" на НТВ.

Что показало исследование

Учёные из Университета Ватерлоо протестировали 25 популярных видов силиконовых форм, используемых для выпечки и десертов. Результаты оказались тревожными. Как выяснилось, при нагревании до рабочих температур в воздух и саму пищу выделяются циклические силоксаны - химические соединения, применяемые для придания материалу эластичности.

В ходе эксперимента, опубликованного в Journal of Hazardous Materials, концентрация этих веществ в воздухе кухни за час запекания достигала 646 мкг/м³. При этом в самой выпечке уровень силоксанов также превышал допустимые санитарные нормы.

Чем опасны силоксаны

Циклические силоксаны — стойкие соединения, которые не разрушаются при нагреве и со временем накапливаются в тканях организма. Исследователи относят их к так называемым эндокринным дизрапторам - веществам, нарушающим работу гормональной системы.

Регулярное вдыхание паров или употребление пищи, в которую попали микрочастицы силикона, может:
• снизить уровень некоторых половых гормонов;
• повлиять на работу щитовидной железы;
• нарушить обмен веществ.

Хотя учёные отмечают, что при многократном использовании форм количество выделяемых веществ уменьшается, полностью безопасными их назвать нельзя — особенно если форма подвергается сильному или длительному нагреву.

Как снизить риски при использовании силиконовых форм

Эксперты советуют подходить к выбору кухонной посуды так же внимательно, как к выбору продуктов.

Советы шаг за шагом

  1. Покупайте только сертифицированные изделия. На упаковке должно быть указано, что форма предназначена для контакта с пищей (Food Grade Silicone).

  2. Избегайте дешёвых форм без маркировки. Неизвестные бренды часто используют технический силикон, который при нагреве выделяет токсины.

  3. Перед первым применением прокалите форму в духовке 3-4 часа при 200 °C и хорошо проветрите помещение. Это поможет удалить летучие вещества.

  4. Не превышайте температуру 230 °C. При более высоком нагреве материал начинает выделять силоксаны в больших количествах.

  5. Не используйте форму на открытом огне, гриле или в микроволновке без контроля температуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать дешёвую форму без маркировки.
• Последствие: выделение токсичных соединений в еду и воздух.
• Альтернатива: выбирать посуду с пометкой Platinum Silicone или "для пищевых продуктов".

• Ошибка: ставить силикон в духовку при температуре свыше 250 °C.
• Последствие: разрушение материала и образование вредных паров.
• Альтернатива: использовать стеклянные или металлические формы для запекания.

• Ошибка: хранить формы рядом с острыми предметами.
• Последствие: микротрещины ускоряют выделение соединений при нагреве.
• Альтернатива: держать формы отдельно, не сгибая и не складывая.

А что если совсем отказаться от силикона?

Полный отказ от силиконовой посуды не обязателен, но стоит чередовать её с другими материалами. Для повседневного использования безопаснее выбирать:

Стекло - не впитывает запахи, устойчиво к высоким температурам и не выделяет токсинов.
Керамику - хорошо держит тепло и подходит для запекания.
Нержавеющую сталь - долговечна и легко очищается.

Такая посуда подходит для хлеба, запеканок и мясных блюд, где требуется длительное приготовление.

Плюсы и минусы силиконовых форм

Плюсы Минусы
Удобство использования, гибкость Возможное выделение силоксанов при нагреве
Не требуют масла, легко моются Опасность дешёвых и несертифицированных форм
Не ржавеют и не бьются Не подходят для температуры выше 230 °C
Подходят для морозилки Со временем теряют прочность

Мифы и правда

Миф 1. Все силиконовые формы безопасны.
Правда: нет, пищевой и технический силикон сильно различаются по составу и термостойкости.

Миф 2. Если форма не пахнет, значит, она безвредна.
Правда: отсутствие запаха не гарантирует отсутствие вредных соединений.

Миф 3. Силикон выдерживает любые температуры.
Правда: большинство форм безопасно лишь до 230 °C, дальше начинается выделение токсинов.

Интересные факты

• Первые силиконовые формы появились в 1970-х, когда начали использовать полимеры для бытовой посуды.
• В Европе стандарты безопасности для кухонного силикона жёстче, чем в Азии, — каждый материал проходит лабораторные испытания на выделение соединений.
• Приготовление в стеклянной посуде сохраняет вкус блюд и снижает потери витаминов на 10-15% по сравнению с металлом.

FAQ

Можно ли ставить силиконовую форму прямо на решётку духовки?
Да, но лучше подложить противень для устойчивости и сбора возможных подтёков.

Как понять, что форма из безопасного силикона?
Она не имеет резкого запаха, равномерно окрашена и имеет маркировку Food Grade или Platinum Silicone.

Что делать с новой формой перед использованием?
Промойте, просушите, прокалите при 200 °C и проветрите кухню.

Можно ли мыть силикон в посудомойке?
Да, если температура воды не превышает 60 °C и используется мягкое моющее средство.

Как продлить срок службы формы?
Не режьте в ней ножом, не складывайте пополам и храните в расправленном виде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маринованные шампиньоны по-корейски с соевым соусом и чесноком получаются пряными и хрустящими сегодня в 14:10
Забудьте про магазинные закуски: этот маринованный овощ взорвали кулинарный мир

Пряные, ароматные и хрустящие шампиньоны по-корейски — простая, но эффектная закуска с лёгкой остринкой. Отличный выбор для праздничного стола и повседневного меню.

Читать полностью » Куриное филе бедра в сметанно-аджичном соусе сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 13:06
Мясо, которое не пересушивается: аджика и сметана создают идеальный баланс

Сочное филе куриного бедра, запечённое в соусе из сметаны и аджики — блюдо с лёгкой остринкой и насыщенным вкусом. Готовится просто, выглядит аппетитно, подходит к любому гарниру.

Читать полностью » Салат с капустой и сухариками сохраняет свежесть при заправке майонезом сегодня в 13:02
Салат, который перевернул представление о простой капусте: раскрываем главный секрет

Хрустящий, свежий и лёгкий салат с капустой и сухариками готовится за 15 минут. Простое, вкусное блюдо для любого случая — от быстрого обеда до гарнира к мясу.

Читать полностью » Мясо с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность без майонеза сегодня в 12:59
Гости в шоке: обычное мясо в духовке превращается в ресторанное блюдо за 60 минут

Мясо с грибами, помидорами и сыром — сочное и ароматное блюдо без майонеза. Простой рецепт, привычные продукты и новый вкус, который точно станет вашим любимым.

Читать полностью » Салат с копчёной колбасой и огурцом создает яркий и домашний вкус сегодня в 12:55
Обычная колбаса творит чудеса: этот салат из СССР покорил даже гурманов

Сочный, свежий и ароматный салат с копчёной колбасой, капустой и огурцами готовится всего за 10 минут. Идеальный рецепт для быстрого обеда или ужина без лишних хлопот.

Читать полностью » Салат из моркови с сыром и яйцом идеально подойдёт для быстрого перекуса сегодня в 11:27
Салат, который готовили в СССР, теперь покорил гурманов: диетологи назвали его самым полезным

Лёгкий и нежный салат из моркови, яиц и сыра — идеальный вариант для быстрого обеда или праздничного стола. Простой рецепт, который всегда удаётся.

Читать полностью » Салат с авокадо и красной рыбой подойдёт для романтического ужина или лёгкого обеда сегодня в 11:24
Салат, который едят даже те, кто не любит рыбу: эксперты назвали главный секрет успеха

Нежный авокадо, солёная красная рыба и пикантная руккола под лимонно-мёдовой заправкой — свежий, красивый и полезный салат для любого повода.

Читать полностью » Коктейль Кровавая Мэри сохраняет популярность как классический барный напиток сегодня в 10:57
Бармены в шоке: Кровавая Мэри без водки — это реально работает

Знаменитая "Кровавая Мэри" — коктейль с характером: томат, перец, лимон и немного остроты. Как смешать идеальный баланс вкусов у себя дома — рассказываем пошагово.

Читать полностью »

Новости
Наука
В комете 3I/ATLAS нашли необъяснимое зелёное излучение
Авто и мото
Tesla запатентовала надувной спойлер с автоматическим изменением формы для Cybertruck
Туризм
Аэрофлот предложил авиабилеты на Камчатку на Новый год по цене от 27 тысяч рублей
Наука
NASA выявило зоны космоса, где земные сигналы доступны для прослушивания
Технологии
Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователи игнорируют — The Verge
Спорт и фитнес
Исследование показало: сплит и тренировки всего тела дают одинаковый прирост силы и мышечной массы
Дом
Российские дизайнеры прогнозируют рост спроса на экологичные и функциональные кухни в 2026 году
Красота и здоровье
Учёные напомнили: сон с закрытой дверью снижает качество отдыха из-за нехватки кислорода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet