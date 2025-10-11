Силикон на кухне — не всегда безопасно: что вы вдыхаете, когда печёте пирог

Силиконовые формы для выпечки уже давно считаются незаменимыми помощниками на кухне — они лёгкие, не пригорают, не требуют масла и легко моются. Однако новое исследование канадских учёных заставляет задуматься: безопасен ли этот удобный материал при нагревании?

"Самым безопасным вариантом будет отказаться от слишком дешёвой посуды и отдать предпочтение проверенным брендам", — отметили эксперты программы "Живая еда" на НТВ.

Что показало исследование

Учёные из Университета Ватерлоо протестировали 25 популярных видов силиконовых форм, используемых для выпечки и десертов. Результаты оказались тревожными. Как выяснилось, при нагревании до рабочих температур в воздух и саму пищу выделяются циклические силоксаны - химические соединения, применяемые для придания материалу эластичности.

В ходе эксперимента, опубликованного в Journal of Hazardous Materials, концентрация этих веществ в воздухе кухни за час запекания достигала 646 мкг/м³. При этом в самой выпечке уровень силоксанов также превышал допустимые санитарные нормы.

Чем опасны силоксаны

Циклические силоксаны — стойкие соединения, которые не разрушаются при нагреве и со временем накапливаются в тканях организма. Исследователи относят их к так называемым эндокринным дизрапторам - веществам, нарушающим работу гормональной системы.

Регулярное вдыхание паров или употребление пищи, в которую попали микрочастицы силикона, может:

• снизить уровень некоторых половых гормонов;

• повлиять на работу щитовидной железы;

• нарушить обмен веществ.

Хотя учёные отмечают, что при многократном использовании форм количество выделяемых веществ уменьшается, полностью безопасными их назвать нельзя — особенно если форма подвергается сильному или длительному нагреву.

Как снизить риски при использовании силиконовых форм

Эксперты советуют подходить к выбору кухонной посуды так же внимательно, как к выбору продуктов.

Советы шаг за шагом

Покупайте только сертифицированные изделия. На упаковке должно быть указано, что форма предназначена для контакта с пищей (Food Grade Silicone). Избегайте дешёвых форм без маркировки. Неизвестные бренды часто используют технический силикон, который при нагреве выделяет токсины. Перед первым применением прокалите форму в духовке 3-4 часа при 200 °C и хорошо проветрите помещение. Это поможет удалить летучие вещества. Не превышайте температуру 230 °C. При более высоком нагреве материал начинает выделять силоксаны в больших количествах. Не используйте форму на открытом огне, гриле или в микроволновке без контроля температуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать дешёвую форму без маркировки.

• Последствие: выделение токсичных соединений в еду и воздух.

• Альтернатива: выбирать посуду с пометкой Platinum Silicone или "для пищевых продуктов".

• Ошибка: ставить силикон в духовку при температуре свыше 250 °C.

• Последствие: разрушение материала и образование вредных паров.

• Альтернатива: использовать стеклянные или металлические формы для запекания.

• Ошибка: хранить формы рядом с острыми предметами.

• Последствие: микротрещины ускоряют выделение соединений при нагреве.

• Альтернатива: держать формы отдельно, не сгибая и не складывая.

А что если совсем отказаться от силикона?

Полный отказ от силиконовой посуды не обязателен, но стоит чередовать её с другими материалами. Для повседневного использования безопаснее выбирать:

• Стекло - не впитывает запахи, устойчиво к высоким температурам и не выделяет токсинов.

• Керамику - хорошо держит тепло и подходит для запекания.

• Нержавеющую сталь - долговечна и легко очищается.

Такая посуда подходит для хлеба, запеканок и мясных блюд, где требуется длительное приготовление.

Плюсы и минусы силиконовых форм

Плюсы Минусы Удобство использования, гибкость Возможное выделение силоксанов при нагреве Не требуют масла, легко моются Опасность дешёвых и несертифицированных форм Не ржавеют и не бьются Не подходят для температуры выше 230 °C Подходят для морозилки Со временем теряют прочность

Мифы и правда

Миф 1. Все силиконовые формы безопасны.

Правда: нет, пищевой и технический силикон сильно различаются по составу и термостойкости.

Миф 2. Если форма не пахнет, значит, она безвредна.

Правда: отсутствие запаха не гарантирует отсутствие вредных соединений.

Миф 3. Силикон выдерживает любые температуры.

Правда: большинство форм безопасно лишь до 230 °C, дальше начинается выделение токсинов.

Интересные факты

• Первые силиконовые формы появились в 1970-х, когда начали использовать полимеры для бытовой посуды.

• В Европе стандарты безопасности для кухонного силикона жёстче, чем в Азии, — каждый материал проходит лабораторные испытания на выделение соединений.

• Приготовление в стеклянной посуде сохраняет вкус блюд и снижает потери витаминов на 10-15% по сравнению с металлом.

FAQ

Можно ли ставить силиконовую форму прямо на решётку духовки?

Да, но лучше подложить противень для устойчивости и сбора возможных подтёков.

Как понять, что форма из безопасного силикона?

Она не имеет резкого запаха, равномерно окрашена и имеет маркировку Food Grade или Platinum Silicone.

Что делать с новой формой перед использованием?

Промойте, просушите, прокалите при 200 °C и проветрите кухню.

Можно ли мыть силикон в посудомойке?

Да, если температура воды не превышает 60 °C и используется мягкое моющее средство.

Как продлить срок службы формы?

Не режьте в ней ножом, не складывайте пополам и храните в расправленном виде.