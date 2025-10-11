Силикон на кухне — не всегда безопасно: что вы вдыхаете, когда печёте пирог
Силиконовые формы для выпечки уже давно считаются незаменимыми помощниками на кухне — они лёгкие, не пригорают, не требуют масла и легко моются. Однако новое исследование канадских учёных заставляет задуматься: безопасен ли этот удобный материал при нагревании?
"Самым безопасным вариантом будет отказаться от слишком дешёвой посуды и отдать предпочтение проверенным брендам", — отметили эксперты программы "Живая еда" на НТВ.
Что показало исследование
Учёные из Университета Ватерлоо протестировали 25 популярных видов силиконовых форм, используемых для выпечки и десертов. Результаты оказались тревожными. Как выяснилось, при нагревании до рабочих температур в воздух и саму пищу выделяются циклические силоксаны - химические соединения, применяемые для придания материалу эластичности.
В ходе эксперимента, опубликованного в Journal of Hazardous Materials, концентрация этих веществ в воздухе кухни за час запекания достигала 646 мкг/м³. При этом в самой выпечке уровень силоксанов также превышал допустимые санитарные нормы.
Чем опасны силоксаны
Циклические силоксаны — стойкие соединения, которые не разрушаются при нагреве и со временем накапливаются в тканях организма. Исследователи относят их к так называемым эндокринным дизрапторам - веществам, нарушающим работу гормональной системы.
Регулярное вдыхание паров или употребление пищи, в которую попали микрочастицы силикона, может:
• снизить уровень некоторых половых гормонов;
• повлиять на работу щитовидной железы;
• нарушить обмен веществ.
Хотя учёные отмечают, что при многократном использовании форм количество выделяемых веществ уменьшается, полностью безопасными их назвать нельзя — особенно если форма подвергается сильному или длительному нагреву.
Как снизить риски при использовании силиконовых форм
Эксперты советуют подходить к выбору кухонной посуды так же внимательно, как к выбору продуктов.
Советы шаг за шагом
-
Покупайте только сертифицированные изделия. На упаковке должно быть указано, что форма предназначена для контакта с пищей (Food Grade Silicone).
-
Избегайте дешёвых форм без маркировки. Неизвестные бренды часто используют технический силикон, который при нагреве выделяет токсины.
-
Перед первым применением прокалите форму в духовке 3-4 часа при 200 °C и хорошо проветрите помещение. Это поможет удалить летучие вещества.
-
Не превышайте температуру 230 °C. При более высоком нагреве материал начинает выделять силоксаны в больших количествах.
-
Не используйте форму на открытом огне, гриле или в микроволновке без контроля температуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать дешёвую форму без маркировки.
• Последствие: выделение токсичных соединений в еду и воздух.
• Альтернатива: выбирать посуду с пометкой Platinum Silicone или "для пищевых продуктов".
• Ошибка: ставить силикон в духовку при температуре свыше 250 °C.
• Последствие: разрушение материала и образование вредных паров.
• Альтернатива: использовать стеклянные или металлические формы для запекания.
• Ошибка: хранить формы рядом с острыми предметами.
• Последствие: микротрещины ускоряют выделение соединений при нагреве.
• Альтернатива: держать формы отдельно, не сгибая и не складывая.
А что если совсем отказаться от силикона?
Полный отказ от силиконовой посуды не обязателен, но стоит чередовать её с другими материалами. Для повседневного использования безопаснее выбирать:
• Стекло - не впитывает запахи, устойчиво к высоким температурам и не выделяет токсинов.
• Керамику - хорошо держит тепло и подходит для запекания.
• Нержавеющую сталь - долговечна и легко очищается.
Такая посуда подходит для хлеба, запеканок и мясных блюд, где требуется длительное приготовление.
Плюсы и минусы силиконовых форм
|Плюсы
|Минусы
|Удобство использования, гибкость
|Возможное выделение силоксанов при нагреве
|Не требуют масла, легко моются
|Опасность дешёвых и несертифицированных форм
|Не ржавеют и не бьются
|Не подходят для температуры выше 230 °C
|Подходят для морозилки
|Со временем теряют прочность
Мифы и правда
Миф 1. Все силиконовые формы безопасны.
Правда: нет, пищевой и технический силикон сильно различаются по составу и термостойкости.
Миф 2. Если форма не пахнет, значит, она безвредна.
Правда: отсутствие запаха не гарантирует отсутствие вредных соединений.
Миф 3. Силикон выдерживает любые температуры.
Правда: большинство форм безопасно лишь до 230 °C, дальше начинается выделение токсинов.
Интересные факты
• Первые силиконовые формы появились в 1970-х, когда начали использовать полимеры для бытовой посуды.
• В Европе стандарты безопасности для кухонного силикона жёстче, чем в Азии, — каждый материал проходит лабораторные испытания на выделение соединений.
• Приготовление в стеклянной посуде сохраняет вкус блюд и снижает потери витаминов на 10-15% по сравнению с металлом.
FAQ
Можно ли ставить силиконовую форму прямо на решётку духовки?
Да, но лучше подложить противень для устойчивости и сбора возможных подтёков.
Как понять, что форма из безопасного силикона?
Она не имеет резкого запаха, равномерно окрашена и имеет маркировку Food Grade или Platinum Silicone.
Что делать с новой формой перед использованием?
Промойте, просушите, прокалите при 200 °C и проветрите кухню.
Можно ли мыть силикон в посудомойке?
Да, если температура воды не превышает 60 °C и используется мягкое моющее средство.
Как продлить срок службы формы?
Не режьте в ней ножом, не складывайте пополам и храните в расправленном виде.
