формы для выпечки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:59

Вы всё ещё печёте в силиконовых формах? Канадские учёные нашли серьёзную угрозу

Силиконовые формы для выпечки выделяют силоксаны при нагреве выше 180°C

Силиконовые формы давно стали символом удобства на кухне: они лёгкие, не требуют масла, легко моются и выдерживают высокие температуры. Однако новое исследование канадских учёных поставило под сомнение их абсолютную безопасность. Работа специалистов Университета Ватерлоо показала, что при нагревании такие формы выделяют летучие соединения — циклические силоксаны, которые могут накапливаться в организме и влиять на эндокринную систему.

Что именно обнаружили исследователи

Учёные провели серию экспериментов, имитируя реальные условия домашней выпечки. Они запекали пищу в силиконовых формах при стандартных температурах и фиксировали изменения состава воздуха и готового изделия.

Оказалось, что уже через один час нагрева концентрация циклических силоксанов в воздухе достигала 646 микрограммов на кубометр - уровень, который эксперты считают тревожным.

Часть этих веществ испарялась в воздух кухни, а часть впитывалась в пищу, особенно в жирные продукты вроде кексов или запеканок.

"Самая высокая доза токсичных соединений достаётся детям, поскольку их организм хуже справляется с воздействием химических веществ", — отмечают авторы исследования.

Что такое циклические силоксаны

Силоксаны — это группа соединений, используемых в производстве силикона. Они придают материалу эластичность и термостойкость. Но при нагревании часть этих соединений может "высвобождаться" в виде летучих фракций, особенно если форма изготовлена из низкокачественного сырья.

Наибольшую опасность представляют соединения D7-D16. Эти вещества обладают способностью накапливаться в жировых тканях и влиять на работу гормонов, что может привести к сбоям в эндокринной системе, репродуктивным нарушениям и снижению иммунитета.

Соединение Опасность Механизм действия
D4-D6 умеренная раздражение дыхательных путей
D7-D10 высокая накопление в тканях, нарушение гормонального фона
D11-D16 очень высокая токсичность при длительном воздействии, возможное канцерогенное действие

Как часто можно использовать силиконовые формы

Учёные выяснили, что при повторном использовании концентрация выделяемых веществ постепенно снижается, но полностью не исчезает. Это означает, что даже старые формы продолжают выделять токсичные соединения, особенно при температурах выше 200 °C.

Важно и то, что не все формы одинаковы: на рынке много изделий из дешёвых смесей, не прошедших тщательную очистку. Такие формы имеют характерный запах пластмассы и при нагреве могут выделять больше силоксанов.

"Даже при многократном использовании уровень вредных соединений остаётся выше безопасного порога", — подчеркнули авторы исследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дешёвые формы без сертификатов.
    Последствие: выделение токсичных летучих соединений.
    Альтернатива: выбирать изделия с маркировкой food grade и сертификатом LFGB или FDA.

  • Ошибка: запекать при температуре выше 220 °C.
    Последствие: ускоренный распад материала и рост выбросов силоксанов.
    Альтернатива: соблюдать температурный режим, указанный производителем.

  • Ошибка: хранить форму рядом с источниками тепла (плитой, духовкой).
    Последствие: деградация силикона и появление запаха.
    Альтернатива: хранить в прохладном месте, защищённом от солнца.

Безопасные альтернативы

Если вы часто готовите выпечку, можно заменить силикон на более безопасные материалы:

  • Металлические формы с антипригарным покрытием — долговечны, не выделяют токсинов.

  • Керамические и стеклянные формы - инертные и устойчивые к высоким температурам.

  • Пергамент для выпечки - подходит для одноразового использования, полностью безопасен.

Как уменьшить риск

  1. Перед первым использованием прокалите форму в пустом виде при 200 °C около 30 минут и тщательно проветрите кухню.

  2. Не заполняйте форму до краёв — контакт с воздухом усиливает выделение летучих веществ.

  3. Не используйте формы с сильным запахом, липкой поверхностью или потемнением — это признаки разложения материала.

  4. Старайтесь не готовить в силиконовых формах детскую пищу.

Мифы и правда

  • Миф: силикон полностью инертен и безопасен при любых температурах.
    Правда: при нагревании свыше 180-200 °C выделяются летучие соединения, особенно из некачественного материала.

  • Миф: запах новой формы неопасен.
    Правда: запах указывает на остаточные химические соединения, которые могут переходить в пищу.

  • Миф: после нескольких использований форма становится безопасной.
    Правда: уровень токсинов снижается, но не исчезает полностью.

А что ещё опасно на кухне

Исследователи напоминают: силикон — не единственный скрытый источник угроз. На кухнях много предметов, способных вредить здоровью при неправильном уходе:

  • Губки для мытья посуды - рассадник бактерий из-за постоянной влажности. Меняйте их не реже раза в неделю.

  • Разделочные доски - на их поверхности накапливаются микробы, особенно при работе с мясом и рыбой. Используйте отдельные доски для разных продуктов.

  • Раковины и столешницы - требуют регулярной дезинфекции, особенно в жаркое время года.

Что дальше

Учёные из Университета Ватерлоо планируют расширить исследование и изучить, как именно циклические силоксаны накапливаются в организме, а также определить их долгосрочное влияние на здоровье.

