Невидимые враги: самые распространённые ИППП маскируются под здоровье

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), зачастую ассоциируются с выраженными симптомами, которые невозможно не заметить. Однако на практике многие заболевания протекают скрыто, что делает их особенно опасными. Врач-уролог и андролог рассказал, что именно бессимптомность часто становится причиной поздней диагностики и тяжёлых последствий для мужского здоровья.

"Хламидийные бактерии способны вызывать воспалительные процессы в придатках яичка и в самом яичке, что может привести к образованию рубцов и блокировке семявыводящих путей. Также эти бактерии могут повреждать сперматозоиды, что отрицательно сказывается на их подвижности и качестве ДНК", — предупредил уролог-андролог Артур Богатырев.

Чем опасны "тихие" инфекции

Особенность многих ИППП в том, что их носитель не испытывает дискомфорта, а бактерии и вирусы продолжают разрушать репродуктивную систему. Хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз и даже гонорея могут долго не проявляться. Опасность усугубляется тем, что при отсутствии симптомов человек не обращается к врачу и не получает лечения.

Сравнение инфекций с бессимптомным течением