Как справиться с диагнозом бесплодие
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:17

Невидимые враги: самые распространённые ИППП маскируются под здоровье

Уролог Артур Богатырев: скрытые ИППП у мужчин приводят к бесплодию

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), зачастую ассоциируются с выраженными симптомами, которые невозможно не заметить. Однако на практике многие заболевания протекают скрыто, что делает их особенно опасными. Врач-уролог и андролог рассказал, что именно бессимптомность часто становится причиной поздней диагностики и тяжёлых последствий для мужского здоровья.

"Хламидийные бактерии способны вызывать воспалительные процессы в придатках яичка и в самом яичке, что может привести к образованию рубцов и блокировке семявыводящих путей. Также эти бактерии могут повреждать сперматозоиды, что отрицательно сказывается на их подвижности и качестве ДНК", — предупредил уролог-андролог Артур Богатырев.

Чем опасны "тихие" инфекции

Особенность многих ИППП в том, что их носитель не испытывает дискомфорта, а бактерии и вирусы продолжают разрушать репродуктивную систему. Хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз и даже гонорея могут долго не проявляться. Опасность усугубляется тем, что при отсутствии симптомов человек не обращается к врачу и не получает лечения.

Сравнение инфекций с бессимптомным течением

Инфекция Вероятность протекания без симптомов Основные последствия
Хламидиоз до 50% у мужчин Воспаления, рубцы, бесплодие
Микоплазмоз часто скрытый Хронический простатит, снижение фертильности
Уреаплазмоз в ряде случаев бессимптомен Воспаления мочеполовой системы
Гонорея иногда скрытая Бесплодие, хронические воспаления
ВИЧ длительное отсутствие проявлений Ослабление иммунитета
Герпес может быть скрытым Рецидивы, поражение половых органов
ВПЧ часто бессимптомен Риск онкологии

Советы шаг за шагом

  1. Минимум раз в год сдавайте ПЦР-анализы на основные ИППП.

  2. При смене полового партнёра обследуйтесь дополнительно.

  3. Используйте барьерные методы защиты (презервативы) при любых случайных контактах.

  4. При малейших жалобах на жжение, выделения или боль не откладывайте визит к врачу.

  5. Не занимайтесь самолечением: народные методы не уничтожают бактерии и вирусы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование анализов → хроническое бесплодие → регулярная проверка у уролога.

  • Отказ от презерватива → заражение скрытой инфекцией → использование защиты при каждом контакте.

  • Ставка на антибиотики без диагноза → устойчивость бактерий → терапия только по назначению врача.

А что если болезнь не проявляется годами?

Скрытое течение не означает безвредность. Напротив, именно в этот период инфекция наносит наибольший урон: повреждает сперматозоиды, вызывает воспалительные процессы и снижает качество эякулята. Для мужчины, планирующего отцовство, это может стать серьёзным барьером.

