Невидимые враги: самые распространённые ИППП маскируются под здоровье
Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), зачастую ассоциируются с выраженными симптомами, которые невозможно не заметить. Однако на практике многие заболевания протекают скрыто, что делает их особенно опасными. Врач-уролог и андролог рассказал, что именно бессимптомность часто становится причиной поздней диагностики и тяжёлых последствий для мужского здоровья.
"Хламидийные бактерии способны вызывать воспалительные процессы в придатках яичка и в самом яичке, что может привести к образованию рубцов и блокировке семявыводящих путей. Также эти бактерии могут повреждать сперматозоиды, что отрицательно сказывается на их подвижности и качестве ДНК", — предупредил уролог-андролог Артур Богатырев.
Чем опасны "тихие" инфекции
Особенность многих ИППП в том, что их носитель не испытывает дискомфорта, а бактерии и вирусы продолжают разрушать репродуктивную систему. Хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз и даже гонорея могут долго не проявляться. Опасность усугубляется тем, что при отсутствии симптомов человек не обращается к врачу и не получает лечения.
Сравнение инфекций с бессимптомным течением
|Инфекция
|Вероятность протекания без симптомов
|Основные последствия
|Хламидиоз
|до 50% у мужчин
|Воспаления, рубцы, бесплодие
|Микоплазмоз
|часто скрытый
|Хронический простатит, снижение фертильности
|Уреаплазмоз
|в ряде случаев бессимптомен
|Воспаления мочеполовой системы
|Гонорея
|иногда скрытая
|Бесплодие, хронические воспаления
|ВИЧ
|длительное отсутствие проявлений
|Ослабление иммунитета
|Герпес
|может быть скрытым
|Рецидивы, поражение половых органов
|ВПЧ
|часто бессимптомен
|Риск онкологии
Советы шаг за шагом
-
Минимум раз в год сдавайте ПЦР-анализы на основные ИППП.
-
При смене полового партнёра обследуйтесь дополнительно.
-
Используйте барьерные методы защиты (презервативы) при любых случайных контактах.
-
При малейших жалобах на жжение, выделения или боль не откладывайте визит к врачу.
-
Не занимайтесь самолечением: народные методы не уничтожают бактерии и вирусы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование анализов → хроническое бесплодие → регулярная проверка у уролога.
-
Отказ от презерватива → заражение скрытой инфекцией → использование защиты при каждом контакте.
-
Ставка на антибиотики без диагноза → устойчивость бактерий → терапия только по назначению врача.
А что если болезнь не проявляется годами?
Скрытое течение не означает безвредность. Напротив, именно в этот период инфекция наносит наибольший урон: повреждает сперматозоиды, вызывает воспалительные процессы и снижает качество эякулята. Для мужчины, планирующего отцовство, это может стать серьёзным барьером.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru