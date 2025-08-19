Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сердце и кардиограмма
Сердце и кардиограмма
Опубликована сегодня в 7:43

Атеросклероз подкрадывается незаметно и бьёт в самое сердце

Кардиолог Анастасия Фомичева: атеросклероз долго не проявляется и разрушает сосуды

Самая большая опасность этого заболевания в том, что на первых порах оно никак себя не проявляет. Но когда симптомы всё-таки появляются, речь часто идёт уже о серьёзных осложнениях.

Что происходит в сосудах

Кардиолог Анастасия Фомичева напомнила, что при атеросклерозе на внутренней стенке артерий образуются атеросклеротические бляшки. Они постепенно сужают просвет сосуда, ухудшая кровоток.

"Атеросклероз не болит, но при этом тихо разрушает организм", — подчеркнула специалист.

"Он прогрессирует медленно и часто остается незамеченным, пока не возникают серьезные осложнения".

Какие симптомы должны насторожить

Все зависит от того, какие именно сосуды поражены.

Если страдают коронарные артерии, человек может ощущать боль или неприятное давление в груди, сталкиваться с одышкой и снижением выносливости.

Поражение сосудов шеи часто сопровождается головокружением, шумом в ушах и головными болями.

Если бляшки образуются в артериях нижних конечностей, появляются боли в ногах, судороги и хромота при ходьбе.

Как вовремя обнаружить проблему

Фомичева подчёркивает, что единственный надёжный способ — плановое медицинское обследование.
Только так можно выявить заболевание на раннем этапе и предотвратить такие последствия, как инфаркт или инсульт.

