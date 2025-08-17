Болезнь, которую легко перепутать с простудой или проблемами с зубами
Инфаркт миокарда не всегда проявляется привычной болью в груди. Иногда он маскируется под совершенно другие заболевания — от пищевого отравления до банальной зубной боли.
Почему инфаркт так легко пропустить
Кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости отметил, что классические признаки — боль в груди или под левой лопаткой — встречаются далеко не всегда.
"Вместо них человек может ощущать дискомфорт, напоминающий отравление, инфекцию или даже зубную боль", — рассказал врач.
Такие нетипичные симптомы усложняют диагностику без специальных исследований.
Что делать при первых признаках недомогания
Вахляев подчеркивает: при любом резком ухудшении самочувствия важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Современные методы диагностики позволяют быстро определить инфаркт и начать лечение, что зачастую спасает жизнь.
Инфаркт — болезнь не только пожилых
Медик напомнил, что инфаркт — относительно молодое заболевание, которое врачи научились эффективно лечить лишь в XX веке. Однако скрытые формы болезни остаются серьезной угрозой и требуют повышенного внимания как со стороны врачей, так и самих пациентов.
