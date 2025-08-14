Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:30

Не кричит, не болит, не предупреждает: инфаркт, которого никто не ждёт

Кардиолог назвал боли и снижение выносливости признаками ишемии

Инфаркт миокарда часто приходит без предупреждения. Без резкой боли в груди, без потери сознания, без сцены из медицинского сериала. Именно это делает его особенно опасным.

Молчит — значит, опасен

Врач-кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев отмечает:

"В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников".

Именно из-за этого его называют "тихим убийцей" — он не всегда проявляет себя классическими симптомами, а в статистике внезапных смертей продолжает занимать лидирующие позиции по всему миру.

Что должно насторожить?

Специалист советует обращать внимание на так называемую "грудную жабу" — это сжимающая, давящая боль или дискомфорт в груди. Особенно важно следить за изменениями:

  • боль в груди появляется чаще;
  • приступы становятся длиннее;
  • физическая активность дается тяжелее, чем раньше.

"Если физическая активность постепенно уменьшается, а приступы боли учащаются и становятся продолжительнее, то это и есть типичная картина ишемической болезни сердца", — подчеркивает Антон Вахляев.

Не пренебрегайте сигналами

Даже если симптомы кажутся незначительными, важно не игнорировать их. При первых подозрениях — обращаться к врачу и проходить обследование. Ведь инфаркт — это не всегда удар грома, иногда это шепот, который вы можете услышать, если будете внимательны к себе.

