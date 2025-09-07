Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Потливость у ребёнка во сне
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:28

Когда тишина младенца становится опасным сигналом

Эксперт Игорь Новокриницкий назвал тревожные признаки вялости у младенцев

В первые месяцы жизни малыша родители часто радуются его спокойствию, считая молчаливость и редкий плач признаком хорошего характера. Однако специалисты предупреждают: чрезмерная сонливость и отсутствие реакции на раздражители могут быть тревожным сигналом.

Когда тишина должна насторожить

Если младенец не реагирует на свет, громкие звуки или дискомфорт, это может говорить о незрелости нервной системы. Подобные признаки важно не игнорировать, ведь они способны указывать на серьёзные отклонения в развитии.

Возможные причины вялости

По словам экспертов, вялость и низкая подвижность нередко связаны с гипотонией — состоянием, при котором снижен тонус мышц. В таких случаях малыш проявляет мало интереса к происходящему вокруг, не стремится двигаться и взаимодействовать. Это может быть признаком задержки моторного и психоречевого развития.

Сенсорные нарушения также проявляются слабой реакцией на внешние раздражители. Родители нередко принимают это за спокойствие, хотя на деле ребёнок испытывает трудности в восприятии мира.

Эндокринные факторы

Не исключены и эндокринные проблемы. Одним из распространённых нарушений является врождённый гипотиреоз, который сопровождается сонливостью, слабой активностью и медленным развитием. Без своевременной медицинской помощи последствия могут быть серьёзными.

Важность наблюдательности родителей

"Если младенец мало кричит или не реагирует на дискомфорт, звуки и свет, это может указывать на незрелость нервной системы", — отметил эксперт по двигательному развитию младенцев Игорь Новокриницкий.

При этом врач уточнил: не всегда тихий ребёнок — повод для паники. Иногда спокойствие объясняется темпераментом. По природе флегматичные малыши действительно могут быть менее активными и эмоциональными.

Что делать родителям

Главное правило — внимательность. Если младенец чрезмерно сонлив, редко плачет и выглядит вялым, необходимо проконсультироваться с врачом. Раннее выявление возможных нарушений позволяет вовремя скорректировать развитие и избежать осложнений.

