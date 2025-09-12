Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Договор о расторжении брака
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:16

Я думала о разводе: жена Брюса Уиллиса рассказала правду о браке до диагноза

Эмма Уиллис призналась, что задумывалась о разводе с Брюсом до его диагноза деменции

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, откровенно рассказала о том, как их отношения менялись задолго до диагноза "лобно-височная деменция" (ЛВД). В интервью Vanity Fair она призналась, что в какой-то момент даже задумывалась о разводе.

"Я чувствовала, что мой брак рушится", — вспоминает Эмма. — "Это не тот человек, за которого я вышла замуж. Что-то тут не так".

До диагноза: растущее недопонимание

По её словам, задолго до ноября 2022 года, когда врачи официально подтвердили диагноз, она ощущала перемены. Разговоры перестали быть глубокими, Брюс становился более отстранённым, а его старое заикание неожиданно вернулось.

"Разговоры перестали быть по-настоящему содержательными, и наши отношения начали меняться. Мне было трудно понять, почему и что происходит".

Эмма признаётся, что не находила объяснений этому и виняла себя:

"Я думала, что это что-то, что я делаю в нашем браке, больше не работает".

"ЛВД не кричит, а шепчет"

Бывшая модель отмечает, что болезнь коварна:

"ЛВД не кричит, а шепчет. Очень сложно понять, где остановился Брюс и где началась его болезнь".

Отсутствие понимания происходящего вызывало у неё отчаяние и ощущение, что она бьётся "головой о кирпичную стену".

Облегчение после диагноза

Когда в семье прозвучал диагноз, Эмма испытала неожиданное чувство:

"Я почувствовала облегчение, поняв: это не мой муж изменился, просто болезнь поразила его мозг. Услышав это, я сразу смягчилась".

Она подчеркнула, что подобные переживания знакомы многим семьям: люди думают, что их проблемы связаны с браком, тогда как на самом деле это признаки болезни.

Семья и опора

Эмма и Брюс поженились в 2009 году, у них двое дочерей — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. Несмотря на испытания, Эмма продолжает видеть в их истории любви "романтический и красивый путь", который трансформировался, но не исчез.

