Я думала о разводе: жена Брюса Уиллиса рассказала правду о браке до диагноза
Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, откровенно рассказала о том, как их отношения менялись задолго до диагноза "лобно-височная деменция" (ЛВД). В интервью Vanity Fair она призналась, что в какой-то момент даже задумывалась о разводе.
"Я чувствовала, что мой брак рушится", — вспоминает Эмма. — "Это не тот человек, за которого я вышла замуж. Что-то тут не так".
До диагноза: растущее недопонимание
По её словам, задолго до ноября 2022 года, когда врачи официально подтвердили диагноз, она ощущала перемены. Разговоры перестали быть глубокими, Брюс становился более отстранённым, а его старое заикание неожиданно вернулось.
"Разговоры перестали быть по-настоящему содержательными, и наши отношения начали меняться. Мне было трудно понять, почему и что происходит".
Эмма признаётся, что не находила объяснений этому и виняла себя:
"Я думала, что это что-то, что я делаю в нашем браке, больше не работает".
"ЛВД не кричит, а шепчет"
Бывшая модель отмечает, что болезнь коварна:
"ЛВД не кричит, а шепчет. Очень сложно понять, где остановился Брюс и где началась его болезнь".
Отсутствие понимания происходящего вызывало у неё отчаяние и ощущение, что она бьётся "головой о кирпичную стену".
Облегчение после диагноза
Когда в семье прозвучал диагноз, Эмма испытала неожиданное чувство:
"Я почувствовала облегчение, поняв: это не мой муж изменился, просто болезнь поразила его мозг. Услышав это, я сразу смягчилась".
Она подчеркнула, что подобные переживания знакомы многим семьям: люди думают, что их проблемы связаны с браком, тогда как на самом деле это признаки болезни.
Семья и опора
Эмма и Брюс поженились в 2009 году, у них двое дочерей — 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. Несмотря на испытания, Эмма продолжает видеть в их истории любви "романтический и красивый путь", который трансформировался, но не исчез.
