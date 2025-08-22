Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:17

Женский инфаркт: 5 удивительных симптомов, которые вы принимаете за усталость

Кардиолог назвал скрытые симптомы инфаркта у женщин

Инфаркты у женщин часто протекают не по "классическому сценарию", связанному с резкой болью в груди. Вместо этого первые признаки могут проявляться усталостью, тошнотой, одышкой или даже тревогой — и именно поэтому их часто принимают за безобидные недомогания.

Кардиолог Дмитрий Яранов подчеркнул, что в своей практике неоднократно сталкивался с тем, что женщины обращались с жалобами на слабость, боли в спине или челюсти, тошноту и одышку, даже не подозревая о сердечных проблемах. По его словам, такие симптомы легко списать на стресс или переутомление, однако именно они могут указывать на начинающийся инфаркт. Врач отметил, что игнорирование подобных сигналов опасно, а своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.

Какие "тихие" признаки должны насторожить

Специалисты выделяют несколько малозаметных симптомов, характерных именно для женщин:

  • Необычная утомляемость. Чувство опустошения после простых дел, сохраняющееся даже после отдыха, может быть тревожным сигналом.
  • Одышка и головокружение. Появление нехватки воздуха в покое или внезапная слабость нередко указывают на проблемы с сердцем, а не только на стресс или колебания давления.
  • Дискомфорт в челюсти, шее, спине или руках. Вместо резкой боли ощущается напряжение или давление, что легко принять за усталость.
  • Желудочные расстройства. Тошнота, рвота, боль в верхней части живота могут напоминать изжогу или отравление, но нередко сопровождают сердечный приступ.
  • Холодный пот и тревога. Эти проявления часто связывают с психоэмоциональными перегрузками, хотя они могут быть симптомами инфаркта.
  • Нарушения сна. Трудности с засыпанием или чувство усталости даже после полноценного отдыха иногда предшествуют приступу за несколько дней или недель.
  • "Тихие" инфаркты. У некоторых женщин сердечный приступ может пройти практически незаметно, и его последствия выявляются только при ЭКГ или МРТ.

Почему женские симптомы путают с другими недугами

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности среди женщин, но уровень осведомлённости о специфических признаках инфаркта до сих пор низкий. Эксперты объясняют это как биологическими особенностями, так и "гендерной предвзятостью" в медицине, когда жалобы женщин недооцениваются. Кроме того, у пациенток чаще встречаются редкие состояния, такие как микрососудистая дисфункция, спонтанное расслоение коронарных артерий или инфаркт без значимых закупорок сосудов (MINOCA).

Как снизить риски

Врачи советуют женщинам внимательно прислушиваться к своему организму и помнить, что признаки инфаркта могут быть нестандартными:

  • знать и распознавать малозаметные сигналы;
  • при подозрении на сердечный приступ сразу вызывать скорую помощь, даже если нет боли в груди;
  • учитывать факторы риска: гипертония, диабет, высокий холестерин, лишний вес, курение, наследственность, а также гормональные изменения, связанные с беременностью или менопаузой;
  • добиваться внимательного отношения со стороны медиков, особенно при внезапных изменениях состояния;
  • поддерживать здоровье сердца с помощью активного образа жизни, правильного питания, отказа от курения и регулярного контроля давления и уровня сахара в крови.

Кардиологи подчёркивают: раннее выявление скрытых симптомов и своевременное обращение за помощью могут стать ключом к спасению жизни.

