Женский инфаркт: 5 удивительных симптомов, которые вы принимаете за усталость
Инфаркты у женщин часто протекают не по "классическому сценарию", связанному с резкой болью в груди. Вместо этого первые признаки могут проявляться усталостью, тошнотой, одышкой или даже тревогой — и именно поэтому их часто принимают за безобидные недомогания.
Кардиолог Дмитрий Яранов подчеркнул, что в своей практике неоднократно сталкивался с тем, что женщины обращались с жалобами на слабость, боли в спине или челюсти, тошноту и одышку, даже не подозревая о сердечных проблемах. По его словам, такие симптомы легко списать на стресс или переутомление, однако именно они могут указывать на начинающийся инфаркт. Врач отметил, что игнорирование подобных сигналов опасно, а своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.
Какие "тихие" признаки должны насторожить
Специалисты выделяют несколько малозаметных симптомов, характерных именно для женщин:
- Необычная утомляемость. Чувство опустошения после простых дел, сохраняющееся даже после отдыха, может быть тревожным сигналом.
- Одышка и головокружение. Появление нехватки воздуха в покое или внезапная слабость нередко указывают на проблемы с сердцем, а не только на стресс или колебания давления.
- Дискомфорт в челюсти, шее, спине или руках. Вместо резкой боли ощущается напряжение или давление, что легко принять за усталость.
- Желудочные расстройства. Тошнота, рвота, боль в верхней части живота могут напоминать изжогу или отравление, но нередко сопровождают сердечный приступ.
- Холодный пот и тревога. Эти проявления часто связывают с психоэмоциональными перегрузками, хотя они могут быть симптомами инфаркта.
- Нарушения сна. Трудности с засыпанием или чувство усталости даже после полноценного отдыха иногда предшествуют приступу за несколько дней или недель.
- "Тихие" инфаркты. У некоторых женщин сердечный приступ может пройти практически незаметно, и его последствия выявляются только при ЭКГ или МРТ.
Почему женские симптомы путают с другими недугами
Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности среди женщин, но уровень осведомлённости о специфических признаках инфаркта до сих пор низкий. Эксперты объясняют это как биологическими особенностями, так и "гендерной предвзятостью" в медицине, когда жалобы женщин недооцениваются. Кроме того, у пациенток чаще встречаются редкие состояния, такие как микрососудистая дисфункция, спонтанное расслоение коронарных артерий или инфаркт без значимых закупорок сосудов (MINOCA).
Как снизить риски
Врачи советуют женщинам внимательно прислушиваться к своему организму и помнить, что признаки инфаркта могут быть нестандартными:
- знать и распознавать малозаметные сигналы;
- при подозрении на сердечный приступ сразу вызывать скорую помощь, даже если нет боли в груди;
- учитывать факторы риска: гипертония, диабет, высокий холестерин, лишний вес, курение, наследственность, а также гормональные изменения, связанные с беременностью или менопаузой;
- добиваться внимательного отношения со стороны медиков, особенно при внезапных изменениях состояния;
- поддерживать здоровье сердца с помощью активного образа жизни, правильного питания, отказа от курения и регулярного контроля давления и уровня сахара в крови.
Кардиологи подчёркивают: раннее выявление скрытых симптомов и своевременное обращение за помощью могут стать ключом к спасению жизни.
