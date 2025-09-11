Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 22:12

Письмо из могилы зовёт в Сайлент-Хилл: фильм, которого ждали 20 лет

Фильм "Возвращение в Сайлент-Хилл" выйдет в России 22 января 2026 года

Новый фильм по культовой хоррор-игре "Silent Hill 2" готовится к встрече со зрителями в России. Картина под названием "Возвращение в Сайлент-Хилл" выйдет на большие экраны 22 января 2026 года, а мировой релиз состоится на следующий день. Для поклонников франшизы это событие обещает стать одним из главных кинопремьер начала года.

Подготовка к российской премьере

Дистрибьютор "Вольга" сообщил, что до официального выхода в кинотеатрах зрители смогут увидеть ленту на двух крупных событиях. Первые показы планируют провести в рамках фестиваля "Фандом Фест" 22-23 ноября, а затем фильм представят на московском Comic Con, который пройдет 12-14 декабря. Такой подход позволит собрать внимание фанатов жанра и геймеров задолго до старта широкого проката.

Создатели и команда фильма

Режиссёром и автором сценария выступил Кристоф Ганс, который уже знаком зрителям по первой экранизации "Сайлент-Хилла" 2006 года. Его возвращение к проекту стало важной новостью для поклонников, ведь именно он сумел передать на экране атмосферу жуткого и тревожного города. Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Музыкальное сопровождение вновь написал Акира Ямаока - композитор, известный по саундтрекам к оригинальной игре. Его фирменные тревожные мелодии и гнетущие звуковые эффекты считаются одной из ключевых составляющих уникального мира Silent Hill.

Сюжет и атмосфера

В центре истории — Джеймс, который спустя три года после смерти жены получает от неё загадочное письмо. В нём Мэри приглашает его в город Сайлент-Хилл. Мужчина отправляется в путь и оказывается в месте, где реальность переплетается с кошмаром. По мере продвижения он встречает странных людей и сталкивается с ужасающими существами, которые становятся отражением его страхов и вины. Фильм обещает быть верным духу игры: в нём не столько пугают неожиданными сценами, сколько погружают зрителя в атмосферу психологического ужаса.

