Сердечный приступ у женщин выглядит иначе: врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать
Сердечный приступ у женщин может проявляться совсем не так, как у мужчин. Врач-терапевт Пунам Кришан в беседе с Daily Mirror объяснила, какие признаки стоит считать тревожными и почему их легко перепутать с простым недомоганием.
Чем отличается женский инфаркт
Обычно инфаркт представляют как резкую боль в груди, отдающую в руку, после чего человек падает. Но, как отмечает Кришан, этот стереотип не отражает всей картины. У женщин инфаркт часто протекает скрыто и сопровождается более размытыми симптомами.
Тревожные признаки
У женщин при сердечном приступе могут наблюдаться:
- лёгкая боль или дискомфорт в груди, шее, челюсти или верхней части спины,
- холодный пот,
- ощущение тревоги или предчувствие беды,
- скрытые инфаркты, которые выглядят как обычная усталость или недомогание.
Опасность "тихих" симптомов
По словам врача, неяркая симптоматика вовсе не значит, что повреждения сердечной мышцы будут лёгкими. Последствия инфаркта у женщин могут быть столь же тяжёлыми, поэтому важно не игнорировать даже слабые недомогания.
Что делать
Кришан призывает женщин внимательно относиться к сигналам организма и при необъяснимом ухудшении самочувствия обращаться за обследованием. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru