Женщина на приеме у гинеколога
Женщина на приеме у гинеколога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 23:26

Сердечный приступ у женщин выглядит иначе: врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать

Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью

Сердечный приступ у женщин может проявляться совсем не так, как у мужчин. Врач-терапевт Пунам Кришан в беседе с Daily Mirror объяснила, какие признаки стоит считать тревожными и почему их легко перепутать с простым недомоганием.

Чем отличается женский инфаркт
Обычно инфаркт представляют как резкую боль в груди, отдающую в руку, после чего человек падает. Но, как отмечает Кришан, этот стереотип не отражает всей картины. У женщин инфаркт часто протекает скрыто и сопровождается более размытыми симптомами.

Тревожные признаки
У женщин при сердечном приступе могут наблюдаться:

  • лёгкая боль или дискомфорт в груди, шее, челюсти или верхней части спины,
  • холодный пот,
  • ощущение тревоги или предчувствие беды,
  • скрытые инфаркты, которые выглядят как обычная усталость или недомогание.

Опасность "тихих" симптомов
По словам врача, неяркая симптоматика вовсе не значит, что повреждения сердечной мышцы будут лёгкими. Последствия инфаркта у женщин могут быть столь же тяжёлыми, поэтому важно не игнорировать даже слабые недомогания.

Что делать
Кришан призывает женщин внимательно относиться к сигналам организма и при необъяснимом ухудшении самочувствия обращаться за обследованием. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.

