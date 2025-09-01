Сердечный приступ у женщин выглядит иначе: врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать

Сердечный приступ у женщин может проявляться совсем не так, как у мужчин. Врач-терапевт Пунам Кришан в беседе с Daily Mirror объяснила, какие признаки стоит считать тревожными и почему их легко перепутать с простым недомоганием.

Чем отличается женский инфаркт

Обычно инфаркт представляют как резкую боль в груди, отдающую в руку, после чего человек падает. Но, как отмечает Кришан, этот стереотип не отражает всей картины. У женщин инфаркт часто протекает скрыто и сопровождается более размытыми симптомами.

Тревожные признаки

У женщин при сердечном приступе могут наблюдаться:

лёгкая боль или дискомфорт в груди, шее, челюсти или верхней части спины,

холодный пот,

ощущение тревоги или предчувствие беды,

скрытые инфаркты, которые выглядят как обычная усталость или недомогание.

Опасность "тихих" симптомов

По словам врача, неяркая симптоматика вовсе не значит, что повреждения сердечной мышцы будут лёгкими. Последствия инфаркта у женщин могут быть столь же тяжёлыми, поэтому важно не игнорировать даже слабые недомогания.

Что делать

Кришан призывает женщин внимательно относиться к сигналам организма и при необъяснимом ухудшении самочувствия обращаться за обследованием. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.