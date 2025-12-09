Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 18:35

Ездит без мигалок и кортежа: как Путин видит Москву без охраны

Путин признал что иногда ездит без кортежа, "по-тихому"

Признание главы государства о том, что он порой ездит по столице без кортежа и мигалок, вызвало обсуждение не меньшее, чем сами заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин. Его слова прозвучали как личная деталь, но при этом обозначили важную проблему городской безопасности и транспортного порядка.

Президент отметил, что иногда предпочитает передвигаться без привычных атрибутов государственной охраны.

"Когда езжу, как может быть странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда и езжу, если правду говорить, по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей, такое тоже бывает", — сказал Владимир Путин в ходе заседания СПЧ.

Такая практика, по его словам, позволяет взглянуть на жизнь города без протокольной дистанции. В движении без сопровождения он видит возможность самому наблюдать, как чувствует себя мегаполис — от пробок до реакции водителей и пешеходов.

Во время подобных поездок президент обратил внимание на то, как изменился облик улиц и кто теперь их главный участник. Особое внимание он обратил на курьеров, передвигающихся по дорогам на электровелосипедах. Проблема, по его словам, стала заметна именно тогда, когда он оказался в потоке обычного движения.

Курьеры, спешащие доставить заказы, нередко нарушают правила, создавая опасные ситуации для пешеходов и автомобилистов. Эта тема не раз поднималась и на региональном уровне.

Губернаторы в разных субъектах России уже обращали внимание на то, что службы доставки нередко превращают улицы в хаотичную трассу. Отсутствие четких правил для электровелосипедов и самокатов приводит к конфликтам между участниками движения.
Путин согласился с тем, что порядок передвижения необходимо регулировать. Государство, подчеркнул он, должно установить баланс между удобством доставки и безопасностью на дорогах.

