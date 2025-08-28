Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
© Freepik by peoplecreations
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:06

Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной

Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта

Отсутствие симптомов ещё не означает здоровья. Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, чем опасна аритмия и почему она может долго оставаться незамеченной.

Почему аритмия коварна

Главная проблема заключается в том, что до 30 % случаев аритмии протекают бессимптомно.

"Использования различных устройств для самостоятельной диагностики состояния здоровья сердца недостаточно. Когда речь идёт об аритмии и особенно фибрилляции предсердий как самой распространённой и опасной её форме, то человек может годами не ощущать нарушений ритма работы сердца или же настолько привыкнуть к ним, что считать их нормальными", — пояснил врач.

Чем грозит фибрилляция предсердий

Эта форма аритмии особенно опасна:

  • в 2 раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний,

  • в 3 раза увеличивает вероятность сердечной недостаточности,

  • в 5 раз повышает риск инсульта.

Кто в группе риска

Баймуканов отметил, что особое внимание к здоровью сердца необходимо людям с:

  • сахарным диабетом,

  • артериальной гипертензией,

  • апноэ во сне,

  • наследственной предрасположенностью.

Также рискуют те, кто пренебрегает правилами ЗОЖ — неправильно питается, мало двигается, курит, злоупотребляет алкоголем и кофеином.

Как защититься

Лучший способ снизить риски — регулярно проходить диспансеризацию, даже если жалоб нет. А при малейших симптомах — обращаться к врачу незамедлительно.

Вывод

Аритмия может долго не проявляться, но её последствия крайне опасны. Только регулярные обследования и внимательное отношение к сердцу помогают вовремя выявить проблему.

