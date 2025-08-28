Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной
Отсутствие симптомов ещё не означает здоровья. Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, чем опасна аритмия и почему она может долго оставаться незамеченной.
Почему аритмия коварна
Главная проблема заключается в том, что до 30 % случаев аритмии протекают бессимптомно.
"Использования различных устройств для самостоятельной диагностики состояния здоровья сердца недостаточно. Когда речь идёт об аритмии и особенно фибрилляции предсердий как самой распространённой и опасной её форме, то человек может годами не ощущать нарушений ритма работы сердца или же настолько привыкнуть к ним, что считать их нормальными", — пояснил врач.
Чем грозит фибрилляция предсердий
Эта форма аритмии особенно опасна:
-
в 2 раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний,
-
в 3 раза увеличивает вероятность сердечной недостаточности,
-
в 5 раз повышает риск инсульта.
Кто в группе риска
Баймуканов отметил, что особое внимание к здоровью сердца необходимо людям с:
-
сахарным диабетом,
-
артериальной гипертензией,
-
апноэ во сне,
-
наследственной предрасположенностью.
Также рискуют те, кто пренебрегает правилами ЗОЖ — неправильно питается, мало двигается, курит, злоупотребляет алкоголем и кофеином.
Как защититься
Лучший способ снизить риски — регулярно проходить диспансеризацию, даже если жалоб нет. А при малейших симптомах — обращаться к врачу незамедлительно.
Вывод
Аритмия может долго не проявляться, но её последствия крайне опасны. Только регулярные обследования и внимательное отношение к сердцу помогают вовремя выявить проблему.
