Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной

Отсутствие симптомов ещё не означает здоровья. Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, чем опасна аритмия и почему она может долго оставаться незамеченной.

Почему аритмия коварна

Главная проблема заключается в том, что до 30 % случаев аритмии протекают бессимптомно.

"Использования различных устройств для самостоятельной диагностики состояния здоровья сердца недостаточно. Когда речь идёт об аритмии и особенно фибрилляции предсердий как самой распространённой и опасной её форме, то человек может годами не ощущать нарушений ритма работы сердца или же настолько привыкнуть к ним, что считать их нормальными", — пояснил врач.

Чем грозит фибрилляция предсердий

Эта форма аритмии особенно опасна:

в 2 раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний,

в 3 раза увеличивает вероятность сердечной недостаточности,

в 5 раз повышает риск инсульта.

Кто в группе риска

Баймуканов отметил, что особое внимание к здоровью сердца необходимо людям с:

сахарным диабетом,

артериальной гипертензией,

апноэ во сне,

наследственной предрасположенностью.

Также рискуют те, кто пренебрегает правилами ЗОЖ — неправильно питается, мало двигается, курит, злоупотребляет алкоголем и кофеином.

Как защититься

Лучший способ снизить риски — регулярно проходить диспансеризацию, даже если жалоб нет. А при малейших симптомах — обращаться к врачу незамедлительно.

Вывод

Аритмия может долго не проявляться, но её последствия крайне опасны. Только регулярные обследования и внимательное отношение к сердцу помогают вовремя выявить проблему.