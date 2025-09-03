Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Абелия "Калейдоскоп"
© commons.wikimedia.org by Botany Today is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:48

Вечная мерзлота отдала свой секрет: древнее растение Silene stenophylla удивляет ученых и вдохновляет на новые исследования

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений

Палеоботаника сегодня становится одним из самых захватывающих направлений науки, позволяя не только заглянуть в далёкое прошлое Земли, но и оживить его отдельные фрагменты. Одним из важнейших открытий последних лет стало восстановление древнего растения Silene stenophylla из тканей, пролежавших в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Этот успех стал настоящей сенсацией и вывел науку о древней флоре на новый уровень.

Древние семена под сибирской мерзлотой

В 2007 году учёные нашли уникальные окаменелые семена в норе арктических белок. Она находилась на глубине 38 метров в районе Колымы, под многометровым слоем вечной мерзлоты. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки составляет около 31 800 лет.

Семена принадлежали растению смолёвка узколистная (Silene stenophylla), процветавшему в эпоху плейстоцена. Долгое время оно считалось вымершим. Вечная мерзлота, действовавшая как естественный "холодильник", сохранила ткани в удивительно хорошем состоянии, что и позволило биологам провести смелый эксперимент.

От неудач к успеху

Попытки прорастить семена напрямую провалились: эмбрионы были слишком повреждены. Тогда команда под руководством Светланы Яшиной из Института клеточной биофизики РАН пошла другим путём. Учёные извлекли плацентарную ткань из незрелых плодов и начали культивировать её с помощью методов микропропагации.

Результаты превзошли ожидания. Полученные растения не только цвели и развивались нормально, но и давали жизнеспособные семена с 100%-ной всхожестью. Таким образом, удалось полностью восстановить вымерший вид.

Особенности древней смолёвки

Возрождённая Silene stenophylla оказалась не точной копией современных аналогов, встречающихся в Восточной Сибири и на севере Японии. У неё были длиннее лепестки, расположенные на большем расстоянии друг от друга. Биологи считают, что это результат адаптации к суровым условиям плейстоцена — короткому световому дню, низким температурам и ограниченным ресурсам.

Это явление объясняется фенотипической пластичностью - способностью организмов менять свои внешние формы в зависимости от окружающей среды.

Ботанический портрет

Silene stenophylla — невысокое многолетнее травянистое растение, достигающее 7-20 см в высоту. Листья узкие, слегка опушённые, расположены супротивно. Цветки имеют пять лепестков, окрашенных в белые или светло-сиреневые тона. Плод — капсула с множеством мелких семян.

Благодаря успешной регенерации семена древней смолёвки теперь находятся в Всемирном банке семян на Шпицбергене (Норвегия), что гарантирует сохранность возрождённого вида.

Значение для науки и технологий

Восстановление Silene stenophylla стало важным событием не только для палеоботаники. Оно показало, что растительные ткани могут оставаться жизнеспособными десятки тысяч лет. Это открывает новые возможности для:

  • биотехнологий и сохранения биоразнообразия,
  • изучения эволюционных процессов и климатической истории,
  • возможного клонирования редких или вымирающих растений.

Эксперимент также возродил дискуссии о перспективах воскрешения вымерших животных — например, шерстистого мамонта. Хотя работа с животными намного сложнее и сопряжена с этическими трудностями, пример со смолёвкой доказывает, что древний генетический материал действительно может "ожить".

Три интересных факта

  1. Найденные семена сохранились благодаря арктическим белкам: именно они складывали их в свои норы десятки тысяч лет назад.
  2. Silene stenophylla считается самым древним многоклеточным организмом, успешно восстановленным из тканей.
  3. Семена современных растений способны сохранять всхожесть в течение десятилетий, а вот пример с плейстоценовой смолёвкой продлил этот срок до десятков тысяч лет.

