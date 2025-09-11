Зендея в роли агента ФБР: неожиданное продолжение культового фильма

Создатель культового сериала "Ганнибал" снова дал повод для обсуждений. На этот раз речь идет о его заветной мечте — экранизации "Молчания ягнят" в формате мини-сериала. Идея смелая: объединить в одном проекте Мадса Миккельсена, который уже полюбился зрителям в роли Ганнибала Лектера, и Зендею — одну из самых ярких звезд нового поколения. Сам режиссер признается, что именно такое сочетание актеров он хотел бы воплотить на экране.

Фантазия, которая может стать реальностью

Брайан Фуллер в интервью ScreenRant рассказал, что видит будущий проект как своеобразное продолжение работы над темой Лектера. На этот раз акцент он хочет сделать на истории Кларисы Старлинг.

"Мой проект мечты — снять мини-сериал по "Молчанию ягнят" с Мадсом и Зендеей в роли Кларисы Старлинг. Если бы я мог запустить во Вселенную что угодно, я бы запустил именно это", — сказал режиссер Брайан Фуллер.

Такое высказывание вызвало волну обсуждений среди поклонников. Многие сразу представили, как динамика между персонажами заиграет новыми красками в случае столь необычного дуэта.

Наследие "Молчания ягнят"

Фильм Джонатана Демми, вышедший в 1991 году, стал настоящим феноменом в истории кино. Он завоевал сразу пять главных наград Американской киноакадемии: "Оскар" за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, мужскую и женскую роли. В историю вошла блестящая игра Джоди Фостер в образе Кларисы Старлинг и Энтони Хопкинса в роли Ганнибала Лектера. Эта работа сделала их экранный тандем культовым.

Интересно, что всего три фильма в истории удостоились так называемой "большой пятерки" "Оскара": кроме "Молчания ягнят", это "Это случилось однажды ночью" Фрэнка Капры и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана. Такая компания говорит о значимости картины.

Кто сыграет Кларису

В оригинале именно Джоди Фостер воплотила образ молодой и амбициозной агентки ФБР. Позже в продолжении "Ганнибал" этого персонажа сыграла Джулианна Мур. А теперь Фуллер видит в этой роли Зендею. Молодая актриса уже доказала свой талант в таких проектах, как "Эйфория" и новые фильмы о "Человеке-пауке".