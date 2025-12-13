Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Курахово
Курахово
© commons.wikimedia.org by Dedushka udik3 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

Сила малого и среднего бизнеса в ДНР: как предприниматели становятся ключевыми игроками экономики

ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая

Сегмент малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на сложные условия. За последний год число зарегистрированных предпринимателей заметно увеличилось, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные профильных структур.

Динамика роста малого и среднего бизнеса

По информации руководителя центра "Мой бизнес" в ДНР Любови Луговой, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике достигло около 60 тысяч. Согласно данным Федеральной налоговой службы и реестра МСП, по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7%. Такой показатель, по оценке экспертов, свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности и формировании устойчивой предпринимательской среды.

Луговая подчёркивает, что рост МСП идёт опережающими темпами по сравнению с общей динамикой экономики. Это указывает на то, что малый и средний бизнес становится одной из ключевых опор экономического развития региона, обеспечивая занятость и наполнение локального рынка товаров и услуг.

"В целом, по данным Федеральной налоговой службы, согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, свою деятельность в республике осуществляют около 60 тыс. налогоплательщиков. И если брать некую статистику, то по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7%. На самом деле, это достаточно неплохой показатель", — сказала Любовь Луговая.

Прогнозы на 2026 год и факторы развития

По словам Луговой, аналогичный темп роста ожидается и в 2026 году — также на уровне 7%. Власти и институты поддержки бизнеса рассчитывают, что в республике будет появляться всё больше новых предпринимателей и проектов. Существенную роль в этом процессе играет восстановление территории, рост численности населения и реализация федеральных программ развития.

Собеседница агентства отмечает, что крупные проекты, запланированные федеральным центром, включая формирование туристического Азово-Черноморского кластера, способны стать драйверами для МСП. Такие инициативы создают спрос на услуги, логистику, торговлю и смежные направления, вовлекая в экономику малый бизнес.

Отраслевой профиль предпринимательства

На сегодняшний день наибольшее количество субъектов МСП в ДНР сосредоточено в сферах торговли и транспорта. Эти отрасли традиционно формируют основу предпринимательской активности в регионе. Однако структура может измениться по мере развития инфраструктуры и стабилизации обстановки.

Луговая обращает внимание, что с расширением туристической инфраструктуры и изменением ситуации на линии фронта ожидается рост сферы услуг. Это создаст дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса и позволит диверсифицировать экономику республики, снизив зависимость от отдельных отраслей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне вывели 22% средств из зарубежных банков за месяц — Банк России вчера в 10:03
Финансовая гавань опустела: на счетах в банках-нерезидентах осталось всего 6 трлн рублей

В октябре россияне резко сократили вклады в иностранных банках — на 22%, рекордно за восемь лет. Как изменились суммы в рублях и долларах?

Читать полностью » Резервы России выросли на 8.1 млрд долларов за неделю — Банк России вчера в 9:54
Всего один шаг остался: российские резервы за неделю совершили рывок к рекордной отметке

Международные резервы России за неделю прибавили $8,1 млрд и почти вернулись к рекордному уровню. ЦБ объяснил рост переоценкой активов.

Читать полностью » Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев вчера в 8:44
Готовьте кошельки: эксперт заявил, что ставки по кредитам не вернутся к лучшим годам

Эксперт считает, что в 2026-м кредиты не подешевеют даже до 15%: мешают риски неплатежей и "разрыв" в оценке инфляции.

Читать полностью » Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума вчера в 8:40
Платит фонд — плати и ты: зачем депутаты резко повышают налоги для некоммерческих структур

В Госдуме предложили поднять налог на прибыль личных фондов до 25%. Инициаторы приводят цифры роста таких структур и спорные преференции.

Читать полностью » Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН вчера в 8:38
Не копишь — значит, не можешь: жёсткие данные о том, почему у многих нет финансовой подушки

Исследование показало, сколько россияне смогли отложить в 2025 году и на что копили чаще всего. Данные о долгах и тратах — тоже с сюрпризом.

Читать полностью » Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин вчера в 8:33
Рост доходов бедных обогнал всех: главный секрет рекордного снижения бедности в России

Путин на совещании по экономике заявил о рекордно низкой бедности и привел цифры за 2000 и 2024 годы. Какие цели поставлены до 2036-го?

Читать полностью » Продление льготной ипотеки под 2% в Туве поддержит спрос на жильё — Ховалыг 11.12.2025 в 15:14
Тува продлевает льготную ипотеку: 1 тыс. сделок помогут улучшить жилищные условия местных семей

Тува продлевает льготную ипотеку под 2% на 2026 год, закрепляя механизм, который уже помог тысячам семей приобрести жильё на доступных условиях.

Читать полностью » Банк России начнёт переход на новые стандарты обработки платежей в 2028 году — Бакина 11.12.2025 в 15:05
Плавный шаг к независимости: новый стандарт платежей обещает защитить рынок от глобальных рисков

Банк России готовит первый этап перехода на новые международные стандарты платежей, намечая 2028 год и учитывая риски, выявленные после отключения от SWIFT.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уборка по расписанию помогает поддерживать чистоту без стресса — эксперты по быту
Еда
Фрикадельки становится мягче при добавлении картофельного пюре — кулинары
Красота и здоровье
Зубная нить уменьшает образование камня между зубами — стоматологи
Авто и мото
Водители получают штрафы за отказ от медосвидетельствования даже трезвыми — автоюрист
Спорт и фитнес
Носовое дыхание при беге снизило расход кислорода — The Conversation
Общество
Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января
Общество
Резкие перепады температуры зимой могут повредить электронные устройства — ТАСС
Общество
В Госдуме обсудят ужесточение мер для лиц, находящихся за границей и избегающих наказания — Вячеслав Володин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet