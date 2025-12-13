Сила малого и среднего бизнеса в ДНР: как предприниматели становятся ключевыми игроками экономики

Сегмент малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на сложные условия. За последний год число зарегистрированных предпринимателей заметно увеличилось, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные профильных структур.

Динамика роста малого и среднего бизнеса

По информации руководителя центра "Мой бизнес" в ДНР Любови Луговой, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике достигло около 60 тысяч. Согласно данным Федеральной налоговой службы и реестра МСП, по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7%. Такой показатель, по оценке экспертов, свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности и формировании устойчивой предпринимательской среды.

Луговая подчёркивает, что рост МСП идёт опережающими темпами по сравнению с общей динамикой экономики. Это указывает на то, что малый и средний бизнес становится одной из ключевых опор экономического развития региона, обеспечивая занятость и наполнение локального рынка товаров и услуг.

"В целом, по данным Федеральной налоговой службы, согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, свою деятельность в республике осуществляют около 60 тыс. налогоплательщиков. И если брать некую статистику, то по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7%. На самом деле, это достаточно неплохой показатель", — сказала Любовь Луговая.

Прогнозы на 2026 год и факторы развития

По словам Луговой, аналогичный темп роста ожидается и в 2026 году — также на уровне 7%. Власти и институты поддержки бизнеса рассчитывают, что в республике будет появляться всё больше новых предпринимателей и проектов. Существенную роль в этом процессе играет восстановление территории, рост численности населения и реализация федеральных программ развития.

Собеседница агентства отмечает, что крупные проекты, запланированные федеральным центром, включая формирование туристического Азово-Черноморского кластера, способны стать драйверами для МСП. Такие инициативы создают спрос на услуги, логистику, торговлю и смежные направления, вовлекая в экономику малый бизнес.

Отраслевой профиль предпринимательства

На сегодняшний день наибольшее количество субъектов МСП в ДНР сосредоточено в сферах торговли и транспорта. Эти отрасли традиционно формируют основу предпринимательской активности в регионе. Однако структура может измениться по мере развития инфраструктуры и стабилизации обстановки.

Луговая обращает внимание, что с расширением туристической инфраструктуры и изменением ситуации на линии фронта ожидается рост сферы услуг. Это создаст дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса и позволит диверсифицировать экономику республики, снизив зависимость от отдельных отраслей.