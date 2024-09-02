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Сикорский призвал Польшу сбивать российские ракеты над Украиной
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Глава МИД Польши считает долгом Варшавы сбивать российские ракеты над территорией Украины

Сикорский призвал Польшу сбивать российские ракеты над Украиной

Польские вооружённые силы должны ликвидировать российские крылатые ракеты в небе над Украиной, если они приближаются к польской границе, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать своё воздушное пространство. Это наш конституционный долг", — заявил польский дипломат.

Такие действия не будут касаться всего НАТО, объяснил он в интервью американскому изданию. По его словам, членство в НАТО не освобождает страны от обязанности защищать своё воздушное пространство.

К тому же, добавил он, Киев одобряет такой подход и позволяет иностранным армиям сбивать ракеты над Украиной.

Ранее Киев обращался к западным странам с просьбой сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что политика альянса не изменилась, и он не будет непосредственно участвовать в конфликте.

Глава западного военного блока подчеркнул, что Украина должна самостоятельно обеспечивать защиту своего воздушного пространства и ПВО, не надеясь на вмешательство третьих стран.

Фото: сайт Мюнхенской конференции по безопасности (Creative Commons Attribution Germany 3.0)

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