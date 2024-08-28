Как понять, что аккумулятор пора менять: эксперты назвали четыре тревожных признака

Если в работе автомобильного аккумулятора нет тревожных признаков по истечении срока службы, менять его не стоит, считают автоэксперты.
Стандартный автомобильный аккумулятор рассчитан минимум на два года службы при пробеге до 90 тысяч километров. У более современных моеделей этот период еще больше — до четырех лет при пробеге до 100 тысяч километров.
Если по истечении указанного производителем срока аккумулятор продолжаетисправно работать, необходимости в его замене нет. На необходимость покупать новый прибор указывают следующие признаки:
- медленное вращение стартера;
- тусклый свет на панели при запуске двигателя;
- периодическое загорание предупреждающего светового индикатора аккумулятора на приборной панели.
При наличии таких признаков эксперты советуют заменить аккумулятор до начала морозов, ктак как к холодам цены на приборы вырастают.
Также можно провести диагностику аккумулятора специальным тестером. При работающем двигателе напряжение на клеммах должно показывать 14-14,4 В, а при выключенном (минимум через два часа после запуска) — не ниже 12,6-12,3 В. Если показатели полностью заряженного аккумулятора ниже указанных, это может означать, что батарея не держит заряд и нуждается в замене.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте. Используется в качестве вспомогательного источника электроэнергии в бортовой сети при неработающем двигателе и для запуска двигателя.
Фото: Freepik/senivpetro.
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