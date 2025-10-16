Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витамины
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:58

Рот подаёт сигналы раньше анализов: три признака, что телу срочно нужен витамин B12

Harvard Health: опухший язык и воспаления во рту могут указывать на нехватку витамина B12

Наш организм умеет подавать сигналы, когда ему чего-то не хватает. Иногда эти знаки едва заметны, но именно по ним можно вовремя распознать скрытую проблему. Так, состояние рта и языка нередко отражает нехватку жизненно важного витамина B12 — вещества, от которого зависят энергия, ясность ума и здоровье крови.

Дефицит этого витамина особенно часто встречается у людей, исключающих продукты животного происхождения, — вегетарианцев и веганов. Но и те, кто придерживается сбалансированного рациона, не застрахованы от нехватки B12, если организм плохо его усваивает.

Почему именно витамин B12 так важен

Витамин B12 (кобаламин) участвует в формировании эритроцитов, защите нервных волокон и обмене веществ. Без него клетки теряют способность нормально делиться, что ведёт к анемии и усталости.

Организм не способен производить B12 самостоятельно, поэтому его нужно получать извне — с мясом, рыбой, яйцами или молочными продуктами. В растительной пище он практически отсутствует, за исключением обогащённых продуктов.

Дефицит B12 может развиваться месяцами, а иногда — стремительно, вызывая целый спектр симптомов — от слабости до когнитивных нарушений. Одним из первых "зеркал" этой проблемы часто становится рот.

Три тревожных признака во рту

  1. Язвы и воспаления слизистой.
    По данным WebMD, при нехватке B12 во рту могут появляться болезненные язвочки.

"У вас могут появиться эти язвы на деснах или языке. Язвы обычно проходят сами по себе, но это помогает избежать ингредиентов, которые могут вызывать раздражение или боль, таких как уксус, цитрусовые и острые специи, такие как порошок чили. Некоторые безрецептурные лекарства могут облегчить вашу боль", — говорится в WebMD.

  1. Гладкий, блестящий язык.

"Ваш врач может назвать это атрофическим глосситом. Крошечные бугорки на языке, называемые сосочками, начинают исчезать. Это делает его гладким и глянцевым. Инфекции, лекарства и другие состояния также могут вызвать его. Но если виновато недостаточное количество B12 или других питательных веществ, ваш язык также может болеть", — отмечает организация здравоохранения.

  1. Опухание и воспаление.
    По данным Harvard Health, "опухший, воспалённый язык" — один из часто упускаемых признаков дефицита B12.

"Дефицит витамина B12 может развиваться медленно, в результате чего симптомы появляются постепенно и усиливаются с течением времени. Он также может наступить относительно быстро", — говорится на сайте.

Сопутствующие симптомы

Помимо проблем во рту, дефицит B12 может вызывать:

  • хроническую усталость и сонливость;
  • онемение и покалывание в конечностях (парестезии);
  • мышечную слабость;
  • головокружения и нарушения зрения;
  • проблемы с концентрацией, памятью и настроением.

Сравнение источников B12

Источник

Содержание B12 (мкг/100 г)

Особенности

Говядина

≈ 2,0

Хорошо усваивается, содержит железо

Печень говяжья

≈ 60

Лидер по содержанию B12

Яйца

≈ 1,1

Подходит для лакто-ово-вегетарианцев

Рыба (лосось, тунец)

≈ 3-8

Дополнительно богата омега-3

Молоко, сыр

≈ 0,4-1,5

Хороший источник при умеренном потреблении

Обогащённые злаки

≈ 1-3

Подходят веганам

Добавки B12

по инструкции

Решение при нарушении усвоения

Как восполнить дефицит: пошаговый план

  1. Сдать анализ крови.
    Определите уровень B12 и фолиевой кислоты. Иногда симптомы схожи, но причины разные.
  2. Пересмотреть питание.
    Если вы не едите мясо и рыбу, включите обогащённые каши, растительные напитки и дрожжевые пасты вроде мармайта.
  3. Использовать добавки.
    Таблетки B12 доступны без рецепта в аптеке. Для людей с нарушением всасывания врач может назначить курс инъекций.
  4. Следить за уровнем железа и витамина D.
    Недостаток этих веществ часто сопровождает дефицит B12, усиливая усталость.
  5. Контролировать усвоение.
    Людям старше 50 лет и тем, кто принимает препараты от желудка (ингибиторы протонной помпы), стоит регулярно проверять уровень B12 — из-за снижения кислотности желудка витамин хуже усваивается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать лёгкие симптомы, списывая их на стресс.
    Последствие: прогрессирующая анемия, неврологические нарушения.
    Альтернатива: пройти обследование и начать приём B12 по схеме врача.
  • Ошибка: полагаться только на растительную пищу без обогащённых продуктов.
    Последствие: риск серьёзного дефицита у веганов.
    Альтернатива: выбрать витаминные комплексы или B12 в виде спрея.
  • Ошибка: самостоятельно назначать высокие дозы.
    Последствие: риск побочных эффектов и ложных анализов.
    Альтернатива: консультация терапевта или нутрициолога.

А что если…

…вы устали и раздражительны, но анализ крови в норме? Витамин B12 может быть на нижней границе нормы, при которой уже появляются когнитивные и психические симптомы. Даже небольшое повышение уровня в таких случаях может улучшить самочувствие.

Плюсы и минусы добавок B12

Плюсы

Минусы

Удобство и точная дозировка

Возможна передозировка при частом приёме

Подходит веганам и пожилым

Требуется контроль крови

Быстро восстанавливает уровень

При заболеваниях ЖКТ усваивается хуже

Доступен в виде таблеток, спрея, инъекций

Некоторые формы содержат искусственные добавки

FAQ

Как выбрать добавку B12?
Выбирайте формы метилкобаламина или цианкобаламина — они наиболее изучены и эффективны. Проверяйте дозировку: взрослому достаточно 250-500 мкг в день при профилактике.

Можно ли передозировать B12?
Это редкость: избыток выводится с мочой. Но при длительном бесконтрольном приёме возможны высыпания или повышенная свертываемость крови.

Что лучше — таблетки или уколы?
Если всасывание сохранено, достаточно таблеток. При заболеваниях ЖКТ (например, гастрите) эффективнее инъекционная форма.

Мифы и правда

Миф 1. "Дефицит B12 бывает только у веганов".
Правда: он встречается и у пожилых, и у людей с нарушением желудочной кислотности.

Миф 2. "Если я ем мясо, мне не грозит нехватка B12".
Правда: всасывание может быть нарушено, даже при достаточном поступлении.

Миф 3. "Добавки не нужны, если я чувствую себя нормально".
Правда: симптомы часто проявляются, когда дефицит уже серьёзен.

3 интересных факта

  • Уровень B12 в организме можно оценить не только по крови, но и по содержанию метилмалоновой кислоты — более точному биомаркеру.
  • Хранение продуктов в холодильнике не разрушает B12, а вот длительная термическая обработка — да.
  • Некоторые бактерии в кишечнике способны производить B12, но в отделах, где он не может усвоиться.

Исторический контекст

Первые упоминания о "злокачественной анемии" появились ещё в XIX веке, но причину заболевания выяснили только в 1948 году, когда учёные изолировали витамин B12 из печени. Это открытие стало прорывом в гематологии и спасло миллионы жизней.

