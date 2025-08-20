Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парша яблони
© Own work by BramWo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:10

Три роковых признака: как понять, что вашу яблоню уже не спасти

Яблони являются одними из самых распространенных плодовых деревьев на садовых участках россиян. Однако эти деревья подвержены различным заболеваниям, и иногда спасти их невозможно. Эксперты раскрывают признаки, которые однозначно указывают на необходимость спиливания больного дерева.

Многие садоводы начинают беспокоиться, если яблоня перестает плодоносить. Причин может быть много, включая заболевания, вредителей или неблагоприятные погодные условия.

В ряде случаев внешнее состояние дерева может безошибочно подсказать, что яблоню уже не спасти. Необходимо внимательно осмотреть дерево.

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных перечислила три признака, которые однозначно определяют судьбу заболевшего дерева. Первый признак — обилие на яблоне трутовика или других грибковых образований.

Трутовик: паразит, разрушающий дерево

Трутовик — это многолетний гриб, который паразитирует на деревьях. Он буквально высасывает из древесины воду и органические вещества.

Процесс сопровождается частичным или полным отмиранием ветвей и корней, а также появлением дупел в стволе. Бороться с трутовиком и его сородичами бесполезно.

Вторым признаком незавидной судьбы яблони является, по словам агроэксперта, отслаивание коры. Это может быть связано с различными причинами.

Причиной отслаивания коры может стать повреждение древесины в зимний период из-за резкого понижения температуры, в результате чего образуются так называемые морозобоины — продольные трещины на стволах деревьев.

Внутренние процессы: признак увядания

Если же дерево не подвергалось переохлаждению или воздействию неблагоприятных погодных условий, скорее всего, оно умирает из-за внутренних процессов, которые уже невозможно остановить.

Под номером три Анастасия Коврижных назвала сквозные отверстия в стволе дерева — трещины или дупла. Их появление является верным признаком необратимых изменений в структуре дерева.

Сквозные отверстия и дупла свидетельствуют о потере прочности и устойчивости дерева, что делает его опасным для окружающих.

При обнаружении одного или нескольких из этих признаков необходимо принять решение о спиливании яблони.

Профилактика: защита от болезней

Для профилактики заболеваний необходимо регулярно осматривать яблони, проводить обрезку, подкормку и обработку от вредителей и болезней.

Своевременное удаление больных деревьев является важной мерой для защиты других растений в саду от распространения инфекции.

Интересные факты о яблонях:

Яблони существуют уже тысячи лет, и их родина — Центральная Азия.
Существует более 7500 сортов яблок.
Яблони могут жить до 100 лет и более.
Яблоки содержат много полезных веществ, включая витамины и антиоксиданты.

Своевременное выявление признаков неизлечимых заболеваний яблони и принятие решения о спиливании — важный шаг для сохранения здоровья сада и безопасности окружающих. Регулярный уход и профилактические меры помогут снизить риск поражения деревьев болезнями и вредителями.

