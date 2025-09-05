Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене
Определить неверность партнёра можно по ряду характерных сигналов. О них рассказала психолог Ванесса Валадао в беседе с изданием Metropoles.
Главные признаки
-
Чрезмерная скрытность со смартфоном
Постоянные попытки спрятать экран или нежелание делиться информацией вызывают подозрения.
-
Изменения в распорядке дня
Опоздания, внезапные встречи и резкий рост занятости могут говорить о том, что у человека появилось что-то новое в жизни.
-
Перемены во внешности
Неожиданные траты на одежду, парфюм, повышенное внимание к уходу за собой.
-
Эмоциональная дистанция
Угасание интереса к общению и отчуждение в паре.
-
Раздражительность
Агрессивная реакция на простые вопросы, стремление уйти от диалога.
-
Проблемы в интимной жизни
Резкие перемены в сексуальном поведении, снижение близости.
Измена редко остаётся без следов: её выдают поведение, привычки и отношение к партнёру. Однако, как отмечают психологи, каждый из этих признаков не является стопроцентным доказательством, а лишь поводом задуматься и обсудить ситуацию.
