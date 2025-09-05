Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене

Определить неверность партнёра можно по ряду характерных сигналов. О них рассказала психолог Ванесса Валадао в беседе с изданием Metropoles.

Главные признаки

Чрезмерная скрытность со смартфоном

Постоянные попытки спрятать экран или нежелание делиться информацией вызывают подозрения. Изменения в распорядке дня

Опоздания, внезапные встречи и резкий рост занятости могут говорить о том, что у человека появилось что-то новое в жизни. Перемены во внешности

Неожиданные траты на одежду, парфюм, повышенное внимание к уходу за собой. Эмоциональная дистанция

Угасание интереса к общению и отчуждение в паре. Раздражительность

Агрессивная реакция на простые вопросы, стремление уйти от диалога. Проблемы в интимной жизни

Резкие перемены в сексуальном поведении, снижение близости.

Измена редко остаётся без следов: её выдают поведение, привычки и отношение к партнёру. Однако, как отмечают психологи, каждый из этих признаков не является стопроцентным доказательством, а лишь поводом задуматься и обсудить ситуацию.