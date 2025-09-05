Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:46

Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене

Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао

Определить неверность партнёра можно по ряду характерных сигналов. О них рассказала психолог Ванесса Валадао в беседе с изданием Metropoles.

Главные признаки

  1. Чрезмерная скрытность со смартфоном
    Постоянные попытки спрятать экран или нежелание делиться информацией вызывают подозрения.

  2. Изменения в распорядке дня
    Опоздания, внезапные встречи и резкий рост занятости могут говорить о том, что у человека появилось что-то новое в жизни.

  3. Перемены во внешности
    Неожиданные траты на одежду, парфюм, повышенное внимание к уходу за собой.

  4. Эмоциональная дистанция
    Угасание интереса к общению и отчуждение в паре.

  5. Раздражительность
    Агрессивная реакция на простые вопросы, стремление уйти от диалога.

  6. Проблемы в интимной жизни
    Резкие перемены в сексуальном поведении, снижение близости.

Измена редко остаётся без следов: её выдают поведение, привычки и отношение к партнёру. Однако, как отмечают психологи, каждый из этих признаков не является стопроцентным доказательством, а лишь поводом задуматься и обсудить ситуацию.

