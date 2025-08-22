Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игорь Матвиенко
© commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:45

Игорь Матвиенко назвал любимую песню "Иванушек International", и это вовсе не "Тополиный пух"

Стоит лишь услышать несколько аккордов — и миллионы людей сразу узнают песню. Для "Иванушек International" такой музыкальной визитной карточкой стал легендарный хит "Тополиный пух". Именно его композитор и продюсер Игорь Матвиенко назвал главным треком группы.

"Какая песня — визитная карточка "Иванушек", сразу понятно и мне, и слушателям. Конечно, это "Тополиный пух"", — сказал он в беседе с ТАСС.

Хит, который пережил десятилетия

С момента выхода "Тополиный пух" не покидает эфиры радиостанций и до сих пор звучит на концертах. Композиция стала не просто популярной, а настоящим культурным кодом конца 90-х. И хотя слушатели именно с этой песни чаще всего ассоциируют "Иванушек", у самого Матвиенко есть другой фаворит. "Где-то" — композиция, которая, по его словам, стала для него началом истории группы.

30 лет на сцене

В этом году группа отмечает серьёзный юбилей — три десятилетия творческой деятельности. К празднованию артисты готовятся основательно: 24 августа в Казани на фестивале "Новая волна" прозвучат их главные хиты. Участники коллектива — Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко — выйдут на сцену, чтобы вновь подарить поклонникам атмосферу 90-х и нулевых.

История группы неразрывно связана с именем Игоря Матвиенко. С 1995 года он не только продюсирует проект, но и создаёт музыку к его главным хитам — "Вселенная", "Тучи", "Снегири", "Золотые облака". Именно он сумел задать особое звучание "Иванушкам", соединив лёгкие мелодии и тексты, близкие каждому.

Светлая память

В биографии группы есть и трагические страницы. Коллектив потерял двух ярких солистов: Игоря Сорина в 1998 году и Олега Яковлева в 2017-м. Для поклонников их голоса навсегда останутся частью "золотого состава" "Иванушек".

