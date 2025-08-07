Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ханс Циммер
Ханс Циммер
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:37

Мелодии уровня "Оскар" теперь в салоне самолёта: Циммер заходит на борт

Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах

Что объединяет полёт бизнес-класса и кадры из голливудского блокбастера? Ответ — музыка Ханса Циммера. Один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности, обладатель премии "Оскар", берётся за новый необычный проект: теперь его композиции будут сопровождать пассажиров Qatar Airways.

Музыка будет звучать не только на борту самолётов — она станет частью атмосферы в лаунж-зонах и аэропортах по всему миру. Более того, мелодии будут доступны на всех популярных стриминговых сервисах и официальных каналах авиакомпании. Для бренда это больше, чем просто музыкальное оформление: это стратегия эмоциональной идентификации.

Бренд в звуке

Qatar Airways делает ставку на уникальность впечатлений, в том числе через звук.

"Это музыкальное сопровождение станет важной частью нашего бренда, подчеркивая его стиль и амбиции. Сотрудничество с Хансом Циммером откроет новые горизонты для Qatar Airways, усиливая связь с пассажирами, чтобы каждое их путешествие было незабываемым", — отметил Бадр Мохаммед Аль Мир, генеральный директор группы компаний Qatar Airways.

Для Циммера же участие в этом проекте — не просто работа, а творческий вызов.

"Вместе мы создадим музыку, отражающую красоту путешествий и новаторский дух, характерный для авиакомпании мирового уровня", — сказал композитор.

Новый формат саундтрека

Это не первый случай, когда музыка используется как элемент фирменного стиля, но приглашение именно Циммера поднимает планку ожиданий. Его стиль — это сочетание глубины, технологичности и эмоциональности, которое давно стало визитной карточкой крупнейших голливудских проектов.

Qatar Airways тем самым подчеркивает статус международного лидера в сфере авиаперевозок. Вместо стандартных мелодий в салоне пассажиры будут слышать музыку, созданную человеком, работавшим над "Интерстелларом", "Началом", "Гладиатором" и "Королём Львом". В этом есть элемент роскоши — интеллектуальной и культурной.

Не только авиалинии

Пока создаются новые мелодии для неба, Циммер занят ещё одним масштабным проектом — он пишет музыку для третьего сезона сериала "Эйфория" от Сэма Левинсона. Работа над восьмисерийным продолжением ведётся в сотрудничестве с британским артистом Labirinth, автором саундтреков к предыдущим сезонам. Премьера ожидается в 2026 году.

