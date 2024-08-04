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Юрист Сивакова: вывеску на доме можно размещать только с согласия жильцов
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Жильцы многоэтажки могут запретить вешать на неё любые вывески магазинов и других коммерческих предприятий

Юрист Сивакова: вывеску на доме можно размещать только с согласия жильцов

Магазин в многоквартирном доме должен получать согласие его жителей на размещение вывески на фасаде, сообщила юрист Ирина Сивакова.

Она рассказала в своём телеграм-канале о судебном прецеденте. До сих пор в подобных случаях суды вставали на сторону предприятий торговли, классифицируя вывеску не как рекламу, а как обязательную по Закону о защите прав потребителей информацию.

Очередное дело Верховный суд РФ отправил на пересмотр, указав, что:

  • возмездность использования общего имущества не ставится в зависимость от вида его использования;
  • конструкция на фасаде дома необязательно должна быть рекламной, чтобы дать собственникам основания получать доход от её размещения — достаточно факта пользования общим имуществом.

Фото: Администрация городского округа Котельники/Денис Захаров (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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