Жильцы многоэтажки могут запретить вешать на неё любые вывески магазинов и других коммерческих предприятий

Магазин в многоквартирном доме должен получать согласие его жителей на размещение вывески на фасаде, сообщила юрист Ирина Сивакова.
Она рассказала в своём телеграм-канале о судебном прецеденте. До сих пор в подобных случаях суды вставали на сторону предприятий торговли, классифицируя вывеску не как рекламу, а как обязательную по Закону о защите прав потребителей информацию.
Очередное дело Верховный суд РФ отправил на пересмотр, указав, что:
- возмездность использования общего имущества не ставится в зависимость от вида его использования;
- конструкция на фасаде дома необязательно должна быть рекламной, чтобы дать собственникам основания получать доход от её размещения — достаточно факта пользования общим имуществом.
Фото: Администрация городского округа Котельники/Денис Захаров (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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