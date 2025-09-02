Собаки быстрее ветра: галгообразные породы, которые веками считались сокровищем

Галгообразные собаки занимают в мире кинологии особое место. Их объединяет не только характерный внешний вид, но и уникальный способ охоты. В отличие от большинства охотничьих пород, которые ориентируются на запах, эти псы полагались на острое зрение и молниеносные рывки. Удлинённое тело, глубокая грудь, длинные сильные лапы и лёгкая мускулатура — всё это делает их настоящими спринтерами среди собак.

Несмотря на спортивные качества, в повседневной жизни галгообразные удивляют спокойным нравом. Они редко бывают шумными, любят отдыхать рядом с хозяином и очень ценят домашний комфорт. Именно это сочетание аристократичного облика и нежного характера сделало их любимцами во многих странах.

Грейхаунд — английская классика

Среди всех галгов именно грейхаунд считается самым известным. Эта английская порода создавалась для охоты на быстрых животных — зайцев и оленей, а позже стала участником собачьих бегов. Высота грейхаунда достигает 76 см, вес — до 40 кг. Его тело стройное, мышцы выражены, шерсть короткая и гладкая. Окрас бывает разным — от белого и чёрного до тигрового.

Дома грейхаунд ведёт себя спокойно и сдержанно. Он любит подолгу отдыхать, почти не лает и отличается преданностью хозяину. При этом прогулки и возможность свободного бега для него жизненно важны — без активности собака скучает.

Уиппет — миниатюрный спортсмен

Если грейхаунд кажется слишком крупным, то уиппет станет отличной альтернативой. Порода появилась в XIX веке в Англии, когда заводчики скрестили грейхаундов с более мелкими собаками. В итоге получился компактный и быстрый пёс, ростом до 51 см и весом около 15 кг.

Уиппет — ласковая собака, которая прекрасно чувствует себя рядом с детьми. На улице он резвый и азартный, а дома — тише воды и ниже травы. Благодаря скромным размерам легко уживается даже в квартире. Единственный минус — плохо переносит холод, поэтому в мороз нуждается в одежде.

Галго испанский — верный и деликатный

Эта древняя порода веками использовалась для охоты на равнинах Испании. Средний рост галго испанского — около 65 см, вес — до 30 кг. Шерсть может быть гладкой или жёсткой, а окрас варьируется от светлого до тёмно-тигрового.

По характеру испанский галго сдержан и очень тонко чувствует настроение хозяина. Он не любит суеты и чужих людей, но с семьёй ведёт себя нежно и преданно. Спокойствие и потребность в уюте делают его идеальным компаньоном для тех, кто ценит размеренный ритм жизни.

Борзой — русский аристократ

Борзая, или русский волкодав, создавалась в России для охоты на крупных зверей, включая волков. Это крупная собака с высотой до 85 см и длинной шелковистой шерстью. Её внешний вид производит впечатление: изящное телосложение сочетается с мощью.

Несмотря на внушительный размер, борзой удивительно тих и воспитан. Он любит долгие прогулки, но не переносит шумных компаний. С хозяином собака предана и нежна, хотя к посторонним относится настороженно.

Салуки — восточная легенда

История салуки насчитывает тысячелетия. Эти собаки ценились в Египте и Месопотамии, а в арабских странах считались подарком для избранных. Высота салуки — около 70 см, вес до 30 кг. Его шерсть может быть короткой или с длинными "перьями" на ушах, хвосте и лапах.

Характер у салуки утончённый: он немного застенчив с чужими, но в кругу семьи становится ласковым и верным. Активные пробежки и возможность выплеснуть энергию важны для него не меньше, чем спокойные вечера дома.

Афганская борзая — восточная красота

Афганская борзая сразу выделяется длинной шёлковой шерстью, которая требует тщательного ухода. Эта порода сформировалась в горных районах Афганистана, где собаки охотились в суровых условиях. Рост достигает 74 см, вес — около 27 кг.

По натуре афганка независимая и гордая, но при этом игривая и очень чувствительная. Она быстро привязывается к хозяину и любит движение, особенно бег. Содержать такую собаку непросто из-за ухода за шерстью, но красота и темперамент с лихвой это компенсируют.

Итальянский левретка — миниатюрное чудо

Самый маленький представитель группы — итальянский левретка, или галго итальянский. Рост — всего 32-38 см, вес около 5 кг. Изящное тело, длинные лапки и гладкая шерсть придают собаке утончённый облик.

Несмотря на миниатюрность, левретка обожает бегать и играть. В доме она ищет постоянного контакта с хозяином, любит сидеть на руках и очень остро реагирует на настроение человека. Эта собака плохо переносит одиночество, зато прекрасно чувствует себя в тёплом и уютном доме.

Галгообразные собаки уникальны: в них сочетаются невероятная скорость и удивительная мягкость характера. Каждая порода по-своему прекрасна, но все они подойдут людям, которые ищут не только энергичного, но и деликатного друга.