На съезде республиканцев делегаты демонстрируют солидарность с экс-президентом США Дональдом Трампом, используя необычный способ. Они закрывают правое ухо повязками, напоминающими ту, что носит политик после недавнего покушения.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что представители Американского Самоа используют для этой цели миниатюрные американские флаги, в то время как другие участники предпочитают белые повязки, аналогичные той, что носит Трамп.

Тема покушения и чудесного спасения Трампа красной нитью проходит через выступления ораторов на съезде. Они подчеркивают, что политик был на волосок от гибели.

17 июля Министерство внутренней безопасности США объявило о начале расследования действий Секретной службы по обеспечению безопасности Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия.

Инцидент произошел 13 июля на митинге Трампа в Пенсильвании. В результате стрельбы экс-президент получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое находятся в критическом состоянии. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены. По имеющейся информации, стрелок находился на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.

ФБР квалифицирует происшествие как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма. Подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿