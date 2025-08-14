Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дрессировка собаки на улице
дрессировка собаки на улице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:08

Когда конфликт с соседом по поводу собаки стал моим стабильным доходом

Как я превратил утренний лай собаки соседа в подработку

Каждое утро в пять часов начиналось одинаково: сонный я, тёплое одеяло, и лай соседского дога, который был громче будильника. Сначала я просто злился, потом начал задумываться, как с этим жить, а в итоге придумал способ, который превратил проблему в пользу.

Первые попытки решить вопрос

Я начал с разговоров. Вежливо намекал соседу, что утренний концерт слышен через три стены. Он разводил руками — "пёс крупный, сдержать невозможно". Лай продолжался. Несколько раз я пробовал спать в берушах, но просыпался всё равно: низкий и мощный лай пробирал до костей.

Неожиданное предложение

В один из таких разговоров я прямо сказал: "А если я сам буду выгуливать его утром?" Сосед удивился, но через пару дней согласился. Мы договорились, что я забираю пса ровно в пять, вывожу в парк и возвращаю, когда он уже спокоен.

Как это стало "абонементом"

Мы оформили негласный "годовой абонемент" — небольшая ежемесячная сумма за то, что я забираю на себя утренний выгул. Для него это избавление от лишнего раннего подъёма, для меня — тихие утра и небольшой доход. Пёс быстро привык, и лай прекратился уже в первую неделю.

Результат

Теперь в нашем подъезде тишина, сосед благодарен, а я даже полюбил эти утренние прогулки. На пустых улицах город кажется другим, а собака перестала быть символом раздражения и стала другом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков сегодня в 2:13

Заварка против нагара: натуральный способ очистки сковородки

Необычный, но эффективный способ очистки сковороды от нагара — без химии и трения. Всё, что нужно, есть на кухне — даже у любителей минимализма.

Читать полностью » Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец сегодня в 1:19

Полотенца пахнут затхлостью после стирки? Вот что вы делаете не так

Даже свежепостиранные полотенца могут пахнуть затхлостью — виной всему плесень и влага. Рассказываем, как вернуть текстилю свежесть в 3 шага.

Читать полностью » Картофель, техника и химия под раковиной: что может пострадать от условий хранения сегодня в 0:35

Вещи, которым не место под мойкой: список с объяснениями

Пять категорий вещей, которым не место под раковиной: некоторые из них вы наверняка держите там прямо сейчас. Разбираем, что и почему стоит убрать.

Читать полностью » Как удалить плесень с силиконового герметика в ванной без отбеливателя вчера в 23:06

Плесень боится этого, как огня: простой рецепт для ванной без химии

Эффективное средство от плесени в ванной — масло гвоздики. Простой рецепт с водой избавит от грибка и предотвратит его повторное появление.

Читать полностью » Клининг-эксперты рекомендуют чистить жалюзи носком из микрофибры вчера в 22:02

Чистка жалюзи без мата и слёз: один носок решает проблему

Уборка жалюзи станет проще с лайфхаком: используйте носок из микрофибры и моющий раствор. Быстрая чистка без разводов и повреждений гарантирована.

Читать полностью » Как правильно очистить экран телевизора, чтобы не повредить его вчера в 21:51

Хватит это терпеть: вот как убрать пыль с экрана телевизора без разводов

Узнайте, чем безопасно и эффективно протирать экран телевизора от пыли и пятен. Избегайте ошибок и продлите срок службы техники, используя советы экспертов.

Читать полностью » Как отбелить бельё без вреда: простой и эффективный метод с использованием соды вчера в 20:23

Желтизна исчезнет навсегда: вот что добавить в воду при стирке белья — секрет наших бабушек

Забудьте про дорогие отбеливатели. Сода и лавровый лист — натуральный способ вернуть белизну белью.

Читать полностью » Удаление накипи из чайника: эффективные средства и секреты профилактики вчера в 19:48

Газировка, уксус и сода: как неожиданные помощники могут избавиться от накипи в вашем чайнике

Узнайте, как эффективно избавиться от накипи в чайнике с помощью простых домашних средств, таких как уксус, сода и лимонная кислота, и как предотвратить её появление.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как уличные музыканты Гавайев создают особую атмосферу
Садоводство

Настой бархатцев с мылом эффективен против тли и гусениц на деревьях и кустарниках
Красота и здоровье

Суворинова: жара повышает риск головной боли у склонных к мигрени людей
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Милославский: прогресс зависит от баланса интенсивности, объема и частоты
Питомцы

Хламидиоз у кошек: симптомы, лечение и как защитить питомца
Садоводство

Осенняя уборка: почему опавшие листья смертельно опасны для вашего сада
Наука и технологии

Спустя 66 лет: в Антарктиде найдены останки пропавшего метеоролога Денниса Белла
Еда

Курица с грибами в горшочках: классический рецепт с пошаговым приготовлением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru