Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:45

Голливудская сказка с подвохом: чем может обернуться союз Суини и Брауна

Отношения голливудской актрисы Сидни Суини и музыкального продюсера Скутера Брауна уже несколько недель обсуждаются в западной прессе и социальных сетях. Интерес к паре возник после их совместного появления на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Тогда многие журналисты отметили их близкое общение и заговорили о возможном романе. Однако долгое время оставалось непонятно, насколько эти слухи имеют под собой реальную почву.

Карьера вместо личной жизни

Сидни Суини только недавно пережила расставание с Джонатаном Давино, и, по словам инсайдеров, сейчас не стремится погружаться в серьёзные отношения. Актриса сосредоточена на работе и четко обозначила свои приоритеты.

"Она четко обозначила свои цели на этот год — все зависит от ее карьеры", — рассказал инсайдер.

Звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" активно принимает новые предложения и не хочет упускать ни одной профессиональной возможности. По данным близких к ней источников, Суини видит 2025 год временем, когда нужно максимально выложиться, чтобы закрепиться в большом кино.

Новая связь или просто симпатия

Тем не менее, знакомство со Скутером Брауном стало ярким событием. Именно в Италии на торжестве у Безоса между ними завязалось общение, которое привлекло внимание присутствующих.

"Они были в Италии на свадьбе Безоса, и Сидни была действительно заинтригована — Скутер очарователен. Он уверен в себе, но также мил и очень внимателен", — поделился источник о предполагаемом романе звезд.

По словам тех, кто видел их вместе, актриса испытывает симпатию к Брауну, но пока предпочитает держать дистанцию.

Кто такой Скутер Браун

44-летний Скутер Браун — известный музыкальный продюсер, который прославился благодаря сотрудничеству с Джастином Бибером, Арианой Гранде и рядом других артистов. Он также стал фигурой громких споров из-за скандала вокруг прав на музыку Тейлор Свифт, когда его компания приобрела каталог её ранних альбомов.

Несмотря на репутацию жесткого бизнесмена, люди, знающие его лично, описывают Скутера как обаятельного и харизматичного человека. Для Суини, которая делает первые шаги в Голливуде на уровне крупных проектов, знакомство с таким человеком может стать важным.

