В Сиднее арестован сотрудник склада за кражу коллекционных монет Bluey на сумму более 650 тысяч долларов

Мужчина из Сиднея предстанет перед судом по обвинению в краже ограниченной серии монет Bluey на сумму свыше 650 тысяч новозеландских долларов. Монеты были украдены из склада в Везерилл-Парке в прошлом месяце.

Монеты, которые были произведены Австралийским монетным двором, были украдены 12 июля. Полиция получила сообщение о пропаже 63 тысяч монет Bluey Dollarbucks. В ходе обысков, проведенных 31 июля в доме в Сефтоне, были изъяты 189 нераспределенных монет и несколько электронных устройств.

Утром 7 августа в доме в Уэстмиде был арестован 47-летний мужчина. По версии следствия, он, работая на складе, похитил упаковки с монетами из кузова грузовика 23 июня, после чего монеты были проданы онлайн. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям о краже со взломом, и он предстанет перед судом в суде Параматта.

Фото: Instagram*/people

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной