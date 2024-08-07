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В Сиднее арестован мужчина по обвинению в краже коллекционных монет
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В Сиднее арестован сотрудник склада за кражу коллекционных монет Bluey на сумму более 650 тысяч долларов

В Сиднее арестован мужчина по обвинению в краже коллекционных монет

Мужчина из Сиднея предстанет перед судом по обвинению в краже ограниченной серии монет Bluey на сумму свыше 650 тысяч новозеландских долларов. Монеты были украдены из склада в Везерилл-Парке в прошлом месяце.

Монеты, которые были произведены Австралийским монетным двором, были украдены 12 июля. Полиция получила сообщение о пропаже 63 тысяч монет Bluey Dollarbucks. В ходе обысков, проведенных 31 июля в доме в Сефтоне, были изъяты 189 нераспределенных монет и несколько электронных устройств.

Утром 7 августа в доме в Уэстмиде был арестован 47-летний мужчина. По версии следствия, он, работая на складе, похитил упаковки с монетами из кузова грузовика 23 июня, после чего монеты были проданы онлайн. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям о краже со взломом, и он предстанет перед судом в суде Параматта.

Фото: Instagram*/people

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