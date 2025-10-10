Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в бедре
Боль в бедре
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:18

Сидел неровно — стрельнуло навсегда: как осанка превращается в источник боли

Невралгия вызывает резкую стреляющую боль при воспалении нервов — пояснил Павел Хорошев

Невралгия: когда боль возникает внезапно и что важно знать о её причинах

Резкая, простреливающая боль, которая появляется неожиданно и буквально "пронзает" тело, — так чаще всего проявляется невралгия. Это не просто неприятное ощущение, а сигнал организма о более серьёзной проблеме. По словам врача-невролога Павла Хорошева, полностью защититься от этого состояния невозможно, ведь причин его возникновения множество — от травм и переохлаждения до вирусов и сосудистых нарушений.

"Самое частое — это какое-то травматическое воздействие, ущемление корешка спинного мозга. Это может быть травма ребра, как из-за перелома, так и из-за осанки. Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса… То есть, это любое воздействие", — подчеркнул врач-невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".

Почему возникает невралгия

Невралгия — это воспаление или раздражение нерва, которое вызывает резкие боли по ходу его прохождения. Нередко её путают с сердечными или мышечными болями, особенно если речь идёт о межрёберной форме. Однако источники проблемы могут быть самыми разными:

  • нарушение осанки и смещение позвонков;

  • травмы рёбер, позвоночника или мягких тканей;

  • последствия опоясывающего герпеса;

  • новообразования, давящие на нервные окончания;

  • сосудистые аномалии, нарушающие питание нерва;

  • переохлаждение, которое вызывает воспаление;

  • стресс и хроническое мышечное напряжение.

Иногда боль носит фантомный характер — например, после ампутации конечности, когда нервные пути продолжают передавать ложные сигналы боли.

Сравнение: типы невралгии

Вид невралгии Основная локализация Характер боли Частая причина
Межрёберная Грудная клетка, под рёбрами Простреливающая, усиливается при вдохе Травма, остеохондроз
Тройничного нерва Лицо, челюсть, ухо Острая, жгучая, кратковременная Герпес, стресс, переохлаждение
Седалищного нерва Поясница, ягодица, нога Тянущая, отдающая вниз Грыжа, защемление, спазм
Затылочная Шея, голова сзади Стреляющая, постоянная Нарушение осанки, спазмы мышц

Советы шаг за шагом

  1. Не игнорируйте боль. Если она повторяется или усиливается, важно обратиться к неврологу, а не заниматься самолечением.

  2. Выявите причину. Специалист назначит МРТ, УЗИ сосудов или анализы для исключения опухолей и инфекций.

  3. Снимайте воспаление. После постановки диагноза врач подберёт препараты — от противовирусных до противовоспалительных.

  4. Не злоупотребляйте обезболивающими. Они маскируют проблему, но не устраняют её источник.

  5. Улучшите осанку. Занятия ЛФК, плавание и ортопедические упражнения помогают разгрузить позвоночник.

  6. Избегайте переохлаждения. Тёплая одежда и правильная терморегуляция особенно важны в межсезонье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться только таблетками от боли.
    Последствие: заболевание перейдёт в хроническую форму.
    Альтернатива: пройти обследование, чтобы устранить причину.

  • Ошибка: прикладывать грелку при острой боли.
    Последствие: при воспалении это только усилит отёк.
    Альтернатива: используйте сухое тепло или прохладные компрессы после консультации с врачом.

  • Ошибка: заниматься самолечением народными средствами.
    Последствие: потеря времени и прогрессирование болезни.
    Альтернатива: сочетайте медикаментозное лечение с физиотерапией по назначению врача.

А что если…

А что если невралгия вызвана стрессом или переутомлением? В этом случае помогут техники релаксации — дыхательные упражнения, растяжка, прогулки, массаж. Если же боль возвращается регулярно, это повод проверить позвоночник и сосуды. Иногда именно остеохондроз или спазм сосудов становятся "невидимой" причиной постоянных прострелов.

Плюсы и минусы лечения

Подход Плюсы Минусы
Медикаментозное лечение Быстро снимает боль и воспаление Может иметь побочные эффекты
Физиотерапия Улучшает кровообращение, укрепляет нервы Требует регулярных процедур
Массаж и ЛФК Помогают восстановить подвижность Эффект достигается постепенно
Народные методы Могут дополнять лечение Без диагноза — риск осложнений

FAQ

Можно ли полностью вылечить невралгию?
Да, если устранить первопричину: защемление, инфекцию или воспаление.

Почему боль возвращается?
Часто из-за неправильной осанки или хронического стресса. Нужно укреплять мышцы спины и избегать переохлаждения.

Помогает ли гимнастика при невралгии?
Да, но только после снятия острого периода. ЛФК под контролем врача восстанавливает подвижность и снижает риск рецидивов.

Мифы и правда

  • Миф: невралгия — это просто переохлаждение.
    Правда: это лишь один из множества факторов, вызывающих боль.

  • Миф: достаточно обезболивающих.
    Правда: боль уйдёт временно, но причина останется.

  • Миф: при невралгии нельзя двигаться.
    Правда: умеренные движения и растяжка ускоряют восстановление.

Исторический контекст

Ещё в античные времена врачи описывали "стреляющую боль" как болезнь нервов. В XIX веке невралгию впервые выделили как самостоятельное заболевание. Сегодня известно, что это не болезнь сама по себе, а следствие других нарушений — от вирусных инфекций до проблем с позвоночником.

Три интересных факта

  1. У женщин невралгия встречается чаще, особенно в период гормональных изменений.

  2. Боль может "отражаться" в другие участки тела — например, при поражении тройничного нерва ощущаться в зубах.

  3. При хронической форме мозг "запоминает" боль, и даже после устранения причины она может временно сохраняться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики рассказали, что тромб может вызвать инфаркт, инсульт или тромбоэмболию сегодня в 7:31
Он движется тихо, пока не становится смертельным: врачи рассказали, где прячутся тромбы

Отёк, одышка или внезапная боль в груди могут указывать на тромбоз. Какие признаки требуют немедленного обращения к врачу — объясняют эксперты.

Читать полностью » Ортопед Осипова объяснила, почему неправильная осанка вызывает утомляемость у школьников сегодня в 0:02
Сутулость начинается не за партой, а дома: что вы делаете не так со спиной ребёнка

Как понять, что ребёнок начинает сутулиться, и какие упражнения помогут вернуть спине ровную линию? Врачи объясняют, почему осанка — не просто красота, а здоровье.

Читать полностью » Новое исследование: мисофония связана с когнитивной негибкостью и руминациями мыслей вчера в 23:21
Не уши виноваты: наука объяснила, почему раздражают бытовые звуки

Мисофония - это не просто привычное раздражение от звуков. Узнайте, как она влияет на эмоции, внимание и жизнь 5-20% населения! Откройте мифы и правду.

Читать полностью » Кармен Кастилья: сухая кожа — это тип, а обезвоженность — временное состояние вчера в 23:09
Сухая или обезвоженная? Ошибка, из-за которой кожа стареет быстрее

Даже самый дорогой крем не поможет, если кожа страдает не от сухости, а от обезвоженности. Как отличить одно состояние от другого и вернуть лицу свежесть — рассказываем подробно.

Читать полностью » Американские неврологи назвали движение естественным источником энергии осенью вчера в 22:26
Энергия не в чашке, а в тебе: движение, которое меняет всё за 20 минут

Почему осенью даже после сна и отдыха мы чувствуем усталость? Учёные нашли источник энергии, который бодрит лучше кофе — и он всегда под рукой.

Читать полностью » Учёные подтвердили: корица вечером помогает стабилизировать уровень сахара в крови вчера в 22:17
Обычная специя, которая стабилизирует сахар и сон: эффект, доказанный практикой

Корица — это не просто специя для приготовления блюд. Узнайте, как она может стать основным элементом вашего вечера для поддержания уровня сахара и улучшения сна.

Читать полностью » Мэтт Каберлейн: хронический дефицит железа, селена и витамина D повышает риск болезней и смерти вчера в 21:13
Организм изнашивается, пока вы думаете, что всё в порядке: что стоит за чувством усталости

Дефицит витаминов может незаметно сократить ваши активные годы. Узнайте, какие 5 микронутриентов стоят на страже вашего здоровья и долголетия!

Читать полностью » По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды вчера в 20:52
Живот стал каменным после ужина? Эти продукты умеют его "успокаивать"

Узнайте, какие 10 продуктов помогут избавиться от вздутия живота и вернуть комфорт. Гастроэнтеролог объясняет, как действуют ферменты и антиоксиданты.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туризм и традиции Плёса: старинный город привлекает туристов
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дженнифер Энистон впервые призналась, что проходила процедуры ЭКО
Туризм
Петрозаводск: Научный, культурный и экологический центр Карелии
Спорт и фитнес
Исследования: ритмичная музыка повышает выносливость и мотивацию при занятиях спортом
Садоводство
Георгины лишают хризантемы питательных веществ и снижают их цветение
Наука
Разрушение тектонической плиты Хуан-де-Фука зафиксировали геофизики из Университета Луизианы — Брэндон Шак
Садоводство
Лук хранится дольше при температуре около нуля и низкой влажности воздуха
Питомцы
По нормам AAFCO взрослым кошкам требуется не менее 26% белка в рационе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet