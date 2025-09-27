Колющая боль под рёбрами: тайна бокового шва, который ломает пробежку
Многие бегуны хотя бы раз сталкивались с резкой болью сбоку, которая словно пронзает под рёбрами и заставляет сбавить темп. Это ощущение называют боковым швом или ETAP (exercise-related transient abdominal pain). Несмотря на пугающую остроту, чаще всего такой спазм не представляет опасности и проходит вскоре после остановки. Но он способен испортить тренировку или даже гонку.
Что такое боковой шов
По словам исследователя Даррена Мортона, Ph. D., из Австралии, боковой шов — это "острая или колющая боль, локализованная в верхней части живота под рёбрами". Чаще всего она возникает справа и нередко сопровождается отдачей в плечо.
Статистика впечатляет: в одном исследовании 70% бегунов признались, что хотя бы раз за год испытывали эту боль.
Почему возникает боковой шов
Учёные долго спорили о причинах. Когда-то считалось, что всему виной нехватка крови в диафрагме или натяжение связок внутренних органов. Современные данные говорят о другом.
Главная версия сегодня — трение между слоями брюшины (тонкой оболочки, покрывающей органы и стенки живота). Когда пространство между слоями уменьшается, они начинают тереться друг о друга, вызывая острую боль.
Факторы риска:
-
обильная еда или сладкие напитки незадолго до пробежки;
-
неправильная осанка (округлые плечи повышают риск ETAP);
-
перенапряжение мышц брюшного пресса;
-
резкие движения на фоне слабых глубоких мышц живота.
Сравнение факторов риска
|Фактор
|Что происходит
|Итог
|Обильный ужин перед бегом
|желудок давит на брюшину
|повышается трение, риск боли
|Сладкие газировки
|раздражают слизистую
|ускоряют появление шва
|Плохая осанка
|меняется работа нервов и мышц
|спазмы сильнее
|Слабый пресс
|недостаточная стабилизация
|компенсаторные движения, боль
Советы шаг за шагом: как снизить риск
-
Контролируйте питание: за 3-4 часа до бега избегайте тяжёлых и жирных блюд.
-
Правильно пейте воду: вместо того чтобы залпом выпить пол-литра, делайте маленькие глотки.
-
Следите за осанкой: бег с прямой спиной уменьшает давление на нервы и диафрагму.
-
Развивайте диафрагмальное дыхание: глубокие вдохи животом уменьшают спазмы.
-
Укрепляйте пресс и корпус: упражнения "птичья собака", "мёртвый жук", планки и мостики помогают стабилизировать корпус.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: съесть тарелку пасты или гамбургер за час до тренировки.
Последствие: давление в животе и быстрый спазм.
Альтернатива: лёгкий перекус из банана или тоста с мёдом за 1-2 часа.
-
Ошибка: пить газировку во время пробежки.
Последствие: раздражение слизистой и боль сбоку.
Альтернатива: вода с электролитами небольшими порциями.
-
Ошибка: полностью игнорировать силовые тренировки.
Последствие: слабый пресс и нестабильность таза.
Альтернатива: включить 2 раза в неделю упражнения на корпус.
А что если боль уже появилась?
Полностью остановиться — не всегда вариант, особенно на соревновании. Есть быстрые приёмы:
-
замедлитесь, сделайте несколько глубоких вдохов;
-
слегка надавите рукой на болезненный участок;
-
наклонитесь вперёд и потянитесь в противоположную сторону — это увеличит пространство в диафрагме;
-
попробуйте пройтись с поднятыми руками над головой, растягивая живот.
Боль почти всегда проходит через пару минут после снижения нагрузки.
Таблица "Плюсы и минусы методов борьбы"
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое дыхание
|доступно сразу, снимает спазм
|требует практики
|Надавливание на область боли
|быстро облегчает
|помогает не всем
|Растяжка в наклоне
|увеличивает подвижность диафрагмы
|неудобно на соревновании
|Полная остановка
|убирает спазм почти всегда
|снижает результат
FAQ
Опасен ли боковой шов?
Обычно нет. Это временное явление, не связанное с серьёзной патологией.
Можно ли бегать дальше при боли?
Если боль терпимая, можно сбавить темп и продолжить. Но если она не проходит после остановки — лучше обратиться к врачу.
Причина — обезвоживание?
Нет точных данных. Главное — избегать залпового питья и поддерживать водный баланс заранее.
Мифы и правда
-
Миф: боковой шов — это всегда проблема с сердцем.
Правда: чаще всего причина в трении брюшины, но при подозрении на сердечную боль нужно срочно к врачу.
-
Миф: тренировки сделают боль хронической.
Правда: у большинства бегунов шов со временем возникает реже благодаря укреплению корпуса.
3 интересных факта
-
В среднем боль при ETAP оценивается спортсменами на 5,6 баллов из 10 — это серьёзный фактор снижения результата.
-
Чаще всего шов появляется справа — там больше давление со стороны печени и желудка.
-
У подростков боковой шов встречается чаще, чем у взрослых.
Исторический контекст
Хотя бегуны жаловались на боковую боль ещё в XIX веке, серьёзные исследования начались лишь в 2000-х. Переломным стал обзор 2015 года, где впервые объяснили механизм трения брюшины. С тех пор рекомендации стали более конкретными: акцент на дыхание, питание и укрепление корпуса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru