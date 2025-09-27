Колющая боль под рёбрами: тайна бокового шва, который ломает пробежку

Многие бегуны хотя бы раз сталкивались с резкой болью сбоку, которая словно пронзает под рёбрами и заставляет сбавить темп. Это ощущение называют боковым швом или ETAP (exercise-related transient abdominal pain). Несмотря на пугающую остроту, чаще всего такой спазм не представляет опасности и проходит вскоре после остановки. Но он способен испортить тренировку или даже гонку.

Что такое боковой шов

По словам исследователя Даррена Мортона, Ph. D., из Австралии, боковой шов — это "острая или колющая боль, локализованная в верхней части живота под рёбрами". Чаще всего она возникает справа и нередко сопровождается отдачей в плечо.

Статистика впечатляет: в одном исследовании 70% бегунов признались, что хотя бы раз за год испытывали эту боль.

Почему возникает боковой шов

Учёные долго спорили о причинах. Когда-то считалось, что всему виной нехватка крови в диафрагме или натяжение связок внутренних органов. Современные данные говорят о другом.

Главная версия сегодня — трение между слоями брюшины (тонкой оболочки, покрывающей органы и стенки живота). Когда пространство между слоями уменьшается, они начинают тереться друг о друга, вызывая острую боль.

Факторы риска:

обильная еда или сладкие напитки незадолго до пробежки;

неправильная осанка (округлые плечи повышают риск ETAP);

перенапряжение мышц брюшного пресса;

резкие движения на фоне слабых глубоких мышц живота.

Сравнение факторов риска

Фактор Что происходит Итог Обильный ужин перед бегом желудок давит на брюшину повышается трение, риск боли Сладкие газировки раздражают слизистую ускоряют появление шва Плохая осанка меняется работа нервов и мышц спазмы сильнее Слабый пресс недостаточная стабилизация компенсаторные движения, боль

Советы шаг за шагом: как снизить риск

Контролируйте питание: за 3-4 часа до бега избегайте тяжёлых и жирных блюд. Правильно пейте воду: вместо того чтобы залпом выпить пол-литра, делайте маленькие глотки. Следите за осанкой: бег с прямой спиной уменьшает давление на нервы и диафрагму. Развивайте диафрагмальное дыхание: глубокие вдохи животом уменьшают спазмы. Укрепляйте пресс и корпус: упражнения "птичья собака", "мёртвый жук", планки и мостики помогают стабилизировать корпус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: съесть тарелку пасты или гамбургер за час до тренировки.

Последствие: давление в животе и быстрый спазм.

Альтернатива: лёгкий перекус из банана или тоста с мёдом за 1-2 часа.

Ошибка: пить газировку во время пробежки.

Последствие: раздражение слизистой и боль сбоку.

Альтернатива: вода с электролитами небольшими порциями.

Ошибка: полностью игнорировать силовые тренировки.

Последствие: слабый пресс и нестабильность таза.

Альтернатива: включить 2 раза в неделю упражнения на корпус.

А что если боль уже появилась?

Полностью остановиться — не всегда вариант, особенно на соревновании. Есть быстрые приёмы:

замедлитесь, сделайте несколько глубоких вдохов;

слегка надавите рукой на болезненный участок;

наклонитесь вперёд и потянитесь в противоположную сторону — это увеличит пространство в диафрагме;

попробуйте пройтись с поднятыми руками над головой, растягивая живот.

Боль почти всегда проходит через пару минут после снижения нагрузки.

Таблица "Плюсы и минусы методов борьбы"

Метод Плюсы Минусы Глубокое дыхание доступно сразу, снимает спазм требует практики Надавливание на область боли быстро облегчает помогает не всем Растяжка в наклоне увеличивает подвижность диафрагмы неудобно на соревновании Полная остановка убирает спазм почти всегда снижает результат

FAQ

Опасен ли боковой шов?

Обычно нет. Это временное явление, не связанное с серьёзной патологией.

Можно ли бегать дальше при боли?

Если боль терпимая, можно сбавить темп и продолжить. Но если она не проходит после остановки — лучше обратиться к врачу.

Причина — обезвоживание?

Нет точных данных. Главное — избегать залпового питья и поддерживать водный баланс заранее.

Мифы и правда

Миф: боковой шов — это всегда проблема с сердцем.

Правда: чаще всего причина в трении брюшины, но при подозрении на сердечную боль нужно срочно к врачу.

Миф: тренировки сделают боль хронической.

Правда: у большинства бегунов шов со временем возникает реже благодаря укреплению корпуса.

3 интересных факта

В среднем боль при ETAP оценивается спортсменами на 5,6 баллов из 10 — это серьёзный фактор снижения результата. Чаще всего шов появляется справа — там больше давление со стороны печени и желудка. У подростков боковой шов встречается чаще, чем у взрослых.

Исторический контекст

Хотя бегуны жаловались на боковую боль ещё в XIX веке, серьёзные исследования начались лишь в 2000-х. Переломным стал обзор 2015 года, где впервые объяснили механизм трения брюшины. С тех пор рекомендации стали более конкретными: акцент на дыхание, питание и укрепление корпуса.