Фартлек — бег для выносливости
Фартлек — бег для выносливости
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Бег превращается в пытку: что скрывается за болью в боку

Учёные назвали основные факторы риска боли в боку при беге

Вы выходите на пробежку в отличном настроении, но спустя несколько минут острая боль в боку портит все планы. Такое знакомо многим: примерно каждый пятый бегун хотя бы раз сталкивался с этой проблемой на соревнованиях, а в целом до 70% спортсменов периодически ощущают подобный дискомфорт.

Как проявляется боль в боку

Ощущения могут быть разными: от колющей и резкой до ноющей или спазматической боли. Локализуется она чаще в правом боку, но бывает и слева, а иногда в верхней части живота, рядом с пупком или в области таза. У этого состояния почти всегда есть чёткие границы: человек без труда показывает точку, где именно болит.

Возможные причины

Учёные до сих пор спорят, что именно вызывает эту боль. Долгое время её связывали со спазмом диафрагмы, ведь при беге дыхание становится более частым. Но исследования показали: дыхательные показатели у людей с такими жалобами не ухудшаются, а боль возникает и при конном спорте, где нагрузка на дыхание минимальна.

Сегодня всё больше специалистов склоняются к другой версии. Во время движения органы брюшной полости смещаются и раздражают париетальную брюшину — тонкую оболочку, выстилающую внутренние стенки живота. Особенно это заметно, если перед пробежкой был плотный приём пищи или выпито много жидкости. В этом случае увеличившийся желудок усиливает трение.

Иногда на ситуацию влияют индивидуальные особенности организма. В медицинской литературе описаны случаи, когда у спортсменов боль исчезала после удаления врождённых спаек между органами и брюшной стенкой.

Но не всегда источник неприятных ощущений связан именно с бегом. Схожая боль может возникнуть при камнях в почках, инфекционных заболеваниях, травмах мышц корпуса или даже стрессовых переломах рёбер. Поэтому, если дискомфорт сохраняется и вне тренировки, стоит обратиться к врачу.

Советы шаг за шагом

Если боль в боку застала вас во время пробежки, попробуйте:

  1. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

  2. Прижать ладонь к болезненному месту.

  3. Растянуть боковую поверхность тела.

  4. Наклониться вперёд, чтобы снять напряжение.

Чтобы снизить вероятность появления боли заранее:
• избегайте обильного ужина или сладких газированных напитков перед пробежкой;
• укрепляйте мышцы кора — упражнения для пресса и спины помогают держать органы на месте;
• не забывайте про водный баланс, но делайте глотки постепенно, а не залпом.

Мифы и правда

  1. Миф: "Это всегда проблема диафрагмы". На самом деле доказательств этому мало.
  2. Миф: "Болит только у новичков". Даже профессиональные атлеты периодически сталкиваются с этим состоянием.
  3. Правда: чаще страдают молодые бегуны — до 20 лет жалобы встречаются почти в два раза чаще, чем у людей старше 40.

FAQ

Почему боль появляется чаще справа?
Чётких данных нет, но есть мнение, что это связано с анатомией печени и желчного пузыря.

Что лучше — пить воду до или после бега?
Лучше делать небольшие глотки во время тренировки и избегать газированных или очень сладких напитков.

Можно ли продолжать бежать, если колет бок?
Лучше перейти на шаг, выполнить дыхательные упражнения и только потом снова ускоряться.

Исторический контекст

Первое упоминание "боковой боли при нагрузке" встречается ещё в описаниях древнегреческих состязаний. В XIX веке её связывали с "излишним воздухом в животе", а в начале XX века — с проблемами печени. Современные исследования всё ещё не дают однозначного ответа, но постепенно круг возможных причин сужается.

А что если…

Если вы тренируетесь регулярно, но всё равно страдаете от боли, попробуйте сместить акцент на подготовку: укрепляйте мышцы пресса, следите за осанкой и тестируйте разные варианты питания до пробежки. Возможно, именно эти нюансы станут ключом к комфортным тренировкам.

Заканчивая, приведём три любопытных факта:
• боль в боку не зависит от пола и индекса массы тела;
• её интенсивность не связана с темпом бега;
• в исследованиях у людей с более развитыми мышцами живота жалобы встречаются реже.

