Подъёмы таза в боковой планке
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Врачи прописывают таблетки, а тело просит планку: простое движение, которое возвращает силу

Тренеры: боковая планка укрепляет мышцы кора и помогает при сколиозе

Боковая планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления кора. Оно нагружает прямые и косые мышцы живота, стабилизирует позвоночник и при этом не давит на поясницу. Даже несколько подходов в день способны улучшить осанку и укрепить мышцы спины. При регулярном выполнении на одну сторону планка помогает корректировать сколиоз и выравнивать тело.

Планку можно выполнять ежедневно. Несмотря на кажущуюся простоту, существует множество вариантов, которые не дадут заскучать и позволят прогрессировать постепенно.

Как выполнять боковую планку

Чтобы правильно сделать классическую боковую планку, лягте на бок, стопы положите одну на другую. Локоть или запястье должны находиться строго под плечом. Поднимите таз и вытяните тело в прямую линию — от макушки до пяток. Вторая рука вытянута вверх, взгляд направлен вперёд. Это исходное положение.

Если опора на ладонь вызывает дискомфорт, можно выполнять упражнение на предплечье — нагрузка на пресс и косые мышцы остаётся той же, но снижается давление на запястья и плечевые суставы.

На что обратить внимание

  • Шея должна быть на одной линии с позвоночником, без изломов и наклонов вперёд. Это защищает шею от перенапряжения.

  • Не оседайте на плечо опорной руки. Раскройте грудь, опустите плечи и тянитесь вверх свободной рукой.

  • Таз не должен провисать. Как только чувствуете, что он уходит вниз, заканчивайте упражнение.

  • Следите, чтобы плечи и тазовые кости находились в одной линии во фронтальной плоскости.

Как упростить упражнение

Для начинающих подойдёт облегчённый вариант. Встаньте в боковую планку и опустите нижнее колено на пол, оставив верхнюю ногу прямой. Так вы сможете удерживать положение дольше и укрепить мышцы без перегрузки.

Другой способ — поставить свободную руку на устойчивое возвышение (например, на степ-платформу). Это поможет контролировать равновесие и не терять форму. Если же в положении планки болят колени или лодыжки, выполняйте упражнение с опорой на согнутые колени или бёдра, удерживая полупланку.

Как разнообразить боковую планку

Когда классическая поза становится лёгкой, попробуйте динамические вариации. Они развивают баланс, подвижность и силу.

  • Подъём прямой ноги вперёд. Из планки на предплечье поднимайте верхнюю ногу и медленно выносите её вперёд, не меняя положение корпуса.

  • Соединение локтя и колена. Вытяните руку над головой и тяните колено к локтю, затем возвращайтесь в исходное положение.

  • Скручивание. Из боковой планки повернитесь в обычную и заведите руку под корпус, возвращаясь обратно.

  • Опускание бедра. Медленно касайтесь бедром пола и возвращайтесь наверх.

  • "Звёздочка". Одновременно поднимайте руку и ногу, формируя диагональ.

  • Планка с резинкой. Наденьте фитнес-резинку на бёдра и удерживайте сопротивление, поднимая верхнюю ногу.

  • С гантелью. Держа лёгкую гантель, выполняйте скручивание, касаясь локтя опорной руки.

  • Планка с ходьбой. Переставляйте стопы вперёд и назад, не нарушая линию корпуса.

Каждая из вариаций по-своему нагружает мышцы и помогает проработать пресс, спину, ягодицы и ноги.

Сколько держать планку

Длительность зависит от уровня подготовки. Начинающим достаточно 10-20 секунд, главное — не терять форму. Когда таз начинает провисать, упражнение стоит закончить. С опытом время удержания можно увеличивать, доводя до 1-2 минут.

Главное правило: качество важнее количества. Лучше сделать несколько коротких подходов с правильной техникой, чем одну длинную, но с нарушениями.

Советы шаг за шагом

  1. Освойте классическую планку на предплечье.

  2. Удерживайте положение до лёгкого дрожания мышц, не больше минуты.

  3. Выполняйте 3-4 подхода с минутным отдыхом.

  4. После стабилизации формы добавляйте усложнения: эспандер, гантели, опору под ноги.

  5. Чередуйте стороны, чтобы тело развивалось симметрично.

Используйте коврик для йоги, мягкие наколенники или компрессионные лосины, чтобы избежать давления на суставы. Для дополнительной мотивации можно использовать фитнес-трекер, фиксирующий время удержания.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: провисание таза.

  • Последствие: нагрузка уходит в поясницу, повышается риск боли.

  • Альтернатива: сократите время удержания и укрепляйте мышцы ягодиц мостиком.

  • Ошибка: плечо поднимается к уху.

  • Последствие: перенапряжение трапециевидных мышц.

  • Альтернатива: выполняйте планку на предплечье, контролируя положение плеч.

  • Ошибка: скручивание корпуса.

  • Последствие: неравномерная работа мышц, снижение эффекта.

  • Альтернатива: используйте зеркало или снимайте видео, чтобы следить за симметрией.

А что если делать планку каждый день?

При ежедневных коротких подходах мышцы кора становятся сильнее, исчезает сутулость, а живот выглядит более подтянутым. Регулярная практика развивает выносливость и улучшает баланс, поэтому планку можно включать в любое фитнес-направление — от пилатеса до силовых тренировок.

Если вы работаете за компьютером, планка станет настоящей профилактикой болей в спине: 5 минут в день способны заменить десятки упражнений на пресс и поясницу.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы:

  • укрепляет мышцы кора и спины без компрессии на позвоночник;

  • улучшает осанку и помогает при сколиозе;

  • не требует оборудования, подходит для домашних тренировок;

  • подходит для людей любого уровня подготовки;

  • имеет десятки вариаций — от лёгких до продвинутых.

Минусы:

  • при неправильной технике может нагружать плечи;

  • требует постоянного контроля осанки;

  • неподготовленным людям сложно удерживать форму дольше 30 секунд.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что планка выполняется правильно?
Тело образует прямую линию, таз не провисает, плечи не поднимаются, взгляд направлен вперёд.

Можно ли делать планку при болях в спине?
Если нет острых болей и врач не против, боковая планка даже полезна — она укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник.

Что лучше: планка на руке или на предплечье?
Для большинства людей комфортнее вариант на предплечье — он снижает нагрузку на запястья и плечи, но оставляет ту же эффективность.

Сколько времени нужно стоять в планке для результата?
Достаточно 2-3 минут в день, разделённых на короткие подходы. Главное — регулярность.

Мифы и правда

  • Миф: чем дольше стоишь в планке, тем быстрее появятся кубики.

  • Правда: длительность не гарантирует результата. Главное — правильная техника и систематичность.

  • Миф: боковая планка опасна для поясницы.

  • Правда: при правильном положении тела упражнение, наоборот, разгружает позвоночник.

  • Миф: если не получается стоять больше минуты, значит, нет прогресса.

  • Правда: даже 20 секунд при хорошем напряжении мышц дают пользу.

3 интересных факта

  1. Боковая планка активирует более 12 мышечных групп — от шеи до лодыжек.

  2. У профессиональных танцоров и гимнастов она входит в обязательный комплекс для поддержания стабильности корпуса.

  3. Рекорд по удержанию боковой планки принадлежит австралийке Даниэль Мэсси — более 4 часов непрерывной работы.

Боковая планка кажется простой, но именно в ней скрыт секрет прочного пресса и здоровой спины. Главное — не гнаться за временем, а слушать тело и соблюдать технику. Тогда даже несколько минут в день принесут ощутимый результат.

