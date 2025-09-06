Сайд-планк раскрывает главную слабость тела, о которой молчат тренеры

Сайд-планк может звучать как элемент из "Пиратов Карибского моря" или товар из строительного магазина. Но для тех, кто занимается спортом, это хорошо знакомое упражнение с собственным весом — и очень эффективное.

Это статическая нагрузка: нужно удерживать тело в жёсткой позиции, балансируя на боку и опираясь только на предплечье или ладонь. При правильной технике напрягается почти всё тело — от плеч до стоп.

"При корректном выполнении сайд-планк задействует корпус, плечи, ягодицы, квадрицепсы и многие другие мышцы", — сказал тренер по силовой подготовке Альберт Мэтини.

Однако результат будет только при правильной технике. Ошибки сводят на нет эффект и мешают прогрессу.

Почему сложно удерживать сайд-планк

По словам персонального тренера Анэль Пла, чаще всего трудности возникают по трём причинам:

• нестабильность плечевого сустава,

• слабость кора, особенно косых мышц,

• "спящие" ягодицы, которые не включаются в работу.

К счастью, эти проблемы решаются с помощью простых упражнений.

Подготовительные движения

1. Боковая планка с колен

Частая ошибка — неправильно выставленный локоть. Он должен находиться строго под плечом, а запястье — под локтем. Чтобы освоить правильное положение, начните с упрощённого варианта — с колен.

Лягте на бок, согните ноги, стопы слегка сдвиньте назад. Упирайтесь рукой в пол под плечом, напрягите пресс и ягодицы, поднимите таз вверх. Держите тело прямой линией от груди до коленей. Постепенно увеличивайте время удержания до минуты.

2. Классическая планка

Освоить боковую легче тем, кто уверенно держит фронтальную планку. Она укрепляет плечи и приучает к правильной постановке суставов.

Встаньте на четвереньки, затем выйдите в высокую планку. Следите, чтобы ладони были под плечами, а тело образовывало прямую линию. Держите до 60 секунд. При необходимости облегчите упражнение, опустившись на колени.

3. Кошка-корова

Чтобы включить плечи в работу, полезна йога-поза "кошки-коровы". Встаньте на четвереньки, при вдохе прогнитесь, направив взгляд вверх, а при выдохе округлите спину. Двигайтесь плавно, синхронизируя дыхание. Это учит активно работать руками и лопатками.

Сильные ягодицы — залог успеха

4. Ягодичный мостик

"Мёртвые" ягодицы — проблема офисных работников. Если они не включаются, нагрузка ложится на поясницу, что грозит болями и травмами.

Лягте на спину, согните ноги. Подтяните копчик, напрягите пресс, затем поднимите таз вверх, сжимая ягодицы. Держите до 20 секунд, выполните 3 повтора. Проверить активацию можно, слегка постучав по ягодицам в верхней точке.

5. Боковая планка с подъёмом ноги

Это комбинация боковой планки с колен и ягодичного мостика. Встаньте в боковую планку с колен, выпрямите верхнюю ногу и поднимайте её вверх на выдохе, опуская на вдохе. Делайте 10-15 повторений на каждую сторону. Упражнение укрепляет и корпус, и ягодицы.

Работа над корпусом

6. Dead Bug ("мёртвый жук")

Главная нагрузка в сайд-планке ложится на мышцы кора. "Мёртвый жук" отлично укрепляет глубокие мышцы живота, включая поперечную и косые.

Лягте на спину, поднимите руки и ноги. Одновременно опускайте противоположные руку и ногу, не отрывая поясницу от пола. Вернитесь в исходное положение и смените стороны. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторов.

Если пока сложно, ограничьте амплитуду: опускайте конечности лишь настолько, чтобы поясница оставалась прижатой к полу.

Сайд-планк требует стабильности в плечах, силы кора и активных ягодиц. Если хотя бы одно из этих звеньев "провисает", упражнение даётся с трудом. Включив в тренировки подготовительные упражнения, можно устранить слабые места и уверенно освоить эту классическую позу.