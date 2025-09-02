Лишний жир на боках: скрытая причина, о которой забывают даже спортсмены

Округлившийся живот и "ушки" на боках знакомы многим — по данным исследования, опубликованного в Journal of the American Medical Association в 2014 году, более половины американцев имеют объём талии выше нормы. Но это не приговор: изменить питание и добавить активности вполне реально, чтобы избавиться от жировых отложений в этой зоне.

Почему появляются "ушки" на боках

Боковые складки — это в основном подкожный жир, расположенный прямо под кожей. Однако часто объём талии увеличивается и за счёт висцерального жира, который скапливается глубже, вокруг внутренних органов, выталкивая живот вперёд. Этот тип жировой ткани особенно опасен, так как повышает риск сердечно-сосудистых и обменных заболеваний.

Убрать жир только в одном месте невозможно. Организм снижает процент жира равномерно, поэтому путь к стройной талии — это общее похудение.

Калорийный дефицит: основа снижения веса

Чтобы уменьшить объём жировых отложений, необходимо тратить больше энергии, чем поступает с едой. Для этого рассчитывают индивидуальную норму калорий, а затем сокращают её на 500-1000 ккал в день. Такой дефицит позволит сбрасывать от 0,5 до 1 кг в неделю.

Важно не снижать калорийность до экстремальных значений. Женщинам не рекомендуется опускаться ниже 1200 ккал, а мужчинам — ниже 1500-1800 ккал в сутки. Более строгие ограничения ведут к дефициту питательных веществ и замедлению обмена веществ.

Чем заменить привычные продукты

Худеющий организм нуждается не только в сокращении калорий, но и в качественном составе рациона. Гарвардская медицинская школа советует простые, но эффективные замены:

Белый хлеб и макароны — на цельнозерновые продукты: бурый рис, киноа, овсянку, хлеб и пасту из цельной пшеницы. Красное мясо и жирные полуфабрикаты — на рыбу, орехи и семена, богатые ненасыщенными жирами. Фастфуд — на блюда домашнего приготовления, где проще контролировать калорийность и состав.

Клетчатка из цельных злаков и овощей помогает быстрее насыщаться и снижает риск переедания.

Роль овощей и фруктов

Фрукты и овощи — лучший способ увеличить объём тарелки, не перегружая её калориями. Они содержат много воды и клетчатки, что делает их малокалорийными, но сытными.

• Начинайте обед или ужин с зелёного салата.

• Перекусывайте яблоком или горстью ягод вместо печенья.

• Дополняйте мясные или рыбные блюда большой порцией тушёных или запечённых овощей.

Такой подход позволяет сохранить ощущение сытости и при этом придерживаться калорийного дефицита.

Физическая активность против жира на боках

Кардионагрузка остаётся ключевым способом ускорить расход энергии. Подойдут ходьба, лёгкий бег или велосипед — всего 150 минут умеренной активности в неделю. Дополнительно стоит дважды в неделю выполнять силовые тренировки, которые поддерживают мышцы и стимулируют обмен веществ.

Упражнения на косые мышцы живота — боковые планки, скручивания с поворотом, "рубка дров" — не сжигают жир локально, но формируют рельеф. Благодаря им фигура будет выглядеть подтянутой после снижения веса.

Плоский живот и стройные бока — результат системной работы: сокращения калорий, правильного питания и регулярных тренировок. Изменения не происходят мгновенно, но уже через несколько недель при грамотном подходе можно заметить первые результаты.