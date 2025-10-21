Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стюардесса в салоне самолета
Стюардесса в салоне самолета
© commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:25

Кока-кола вместо таблеток: неожиданные лайфхаки против укачивания

Врачи рассказали, что делать, если укачивает в самолёте

Самолёт взлетает, а вам уже не до облаков: кружится голова, в горле подступает тошнота, ладони становятся влажными. Всё это — симптомы кинетоза, или воздушной болезни. Она может испортить даже короткий перелёт, но справиться с ней вполне реально. Разберём, почему нас укачивает и как подготовиться к полёту, чтобы не доставать бумажный пакет.

Почему укачивает в самолёте

Во время полёта мозг получает противоречивые сигналы. Глаза видят, что вы сидите неподвижно, а внутреннее ухо чувствует движение. Этот "конфликт восприятия" сбивает мозг с толку, и организм реагирует тошнотой, головокружением и потливостью.

Особенно чувствительны к этому дети от 2 до 12 лет — их нервная система ещё не полностью сформирована. Также чаще страдают женщины — из-за гормональных колебаний, беременности, менструаций и склонности к мигреням.

Где меньше всего укачивает

Если вас уже укачивало, выбирайте места, где движение ощущается слабее всего.

  • Середина салона, рядом с крыльями - самая стабильная зона.
  • Передняя часть самолёта - меньше турбулентности.
  • Хвостовая часть - наоборот, самый "шаткий" участок, лучше избегать.

Выбирайте кресло у окна, чтобы смотреть вдаль — это помогает мозгу синхронизировать зрительные и вестибулярные сигналы.

Как подготовиться к полёту

За день до вылета

  • Постарайтесь выспаться - усталость усиливает симптомы.
  • Избегайте алкоголя и кофеина, они вызывают обезвоживание.
  • Не используйте сильный парфюм или косметику с резкими запахами.

Перед полётом

  • Поешьте за 1-2 часа до вылета: голод и переедание одинаково плохо влияют на самочувствие.
  • Имбирный чай или вода - лучшее решение вместо кофе.
  • Если знаете, что склонны к укачиванию, примите препарат с дименгидринатом (по совету врача) за 30-40 минут до полёта.
  • Захватите мятные леденцы, имбирь или жвачку - они помогают снять тошноту.

Что делать в самолёте

  1. Отвлекитесь от гаджетов. Чтение, фильмы или скроллинг усиливают перегрузку мозга.
  2. Сфокусируйтесь на неподвижном объекте, например на табличке "Exit" или горизонте за окном.
  3. Закройте глаза - так вы уменьшите поток раздражителей.
  4. Пейте прохладную воду маленькими глотками.
  5. Откройте вентиляцию над сиденьем и направьте струю воздуха на лицо.
  6. Сядьте прямо, не опуская голову вниз. Поможет подушка для шеи.
  7. Дышите глубоко и спокойно.

Если тошнота усиливается, попросите у стюардессы ломтик лимона — кислый вкус помогает нейтрализовать неприятные ощущения.

А ещё можно попробовать классическую кока-колу. Научных доказательств её эффективности немного, но лёгкое содержание фосфорной кислоты действительно может успокоить желудок. Главное — без газа и в умеренном количестве.

Упражнения и техники самопомощи

  • Дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов, потом попробуйте "зевнуть" или поочерёдно дышать через каждую ноздрю.
  • Точечный массаж. На внутренней стороне запястья найдите точку на три пальца выше ладони и мягко надавите на неё.
  • Мысленные упражнения. Считайте про себя, повторяйте спокойную фразу или представляйте, будто сидите в неподвижном кресле на земле. Это помогает мозгу "отключиться" от раздражающих сигналов.

Как помочь ребёнку

Если малыш летит впервые, объясните заранее, что может появиться лёгкая тошнота, но это пройдёт. Дайте ему воду, мятную карамель или жвачку (если возраст позволяет). Важно не напугать ребёнка, а успокоить — стресс часто усиливает укачивание.

Попросите стюардессу помочь: они обучены, как действовать при кинетозе, и обычно реагируют быстро.

Таблица: что помогает при укачивании

Средство Как действует Когда использовать
Имбирный чай / леденцы Снимает тошноту, нормализует желудок За 30 мин до рейса и во время полёта
Компрессионные чулки Улучшают кровообращение, снижают дискомфорт На длительных перелётах
Мятная жвачка Отвлекает, стимулирует слюноотделение При первых признаках укачивания
Подушка для шеи Фиксирует голову, уменьшает головокружение В течение всего полёта
Препараты с дименгидринатом Подавляют симптомы кинетоза За 30 мин до вылета (по совету врача)

А что если ничего не помогает?

Иногда укачивание связано не столько с вестибулярным аппаратом, сколько с тревогой и страхом полёта. Стресс усиливает симптомы, поэтому полезно освоить простые методы саморегуляции — дыхательные техники, медитацию, спокойную музыку.

Если укачивает регулярно и сильно, обсудите с врачом приём мягких седативных средств — но только тех, которые разрешены при перелётах и не вызывают сонливости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мадейра и Крит вошли в список самых тёплых мест Европы зимой сегодня в 0:27
Где зима превращается в сказку, а где — в прогулку под апельсиновыми деревьями

От снежных Альп до солнечных берегов Испании — узнайте, где в Европе зима превращается в настоящее путешествие мечты.

Читать полностью » Казанский кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает 15 гектаров вчера в 23:26
Башня любви, падающая мечта и кот-спаситель: легенды, в которые верит Казань

Казань — город, где восточные купола соседствуют с русскими башнями. Узнайте, какие места стоит увидеть, чтобы почувствовать дух древнего ханства и современной республики.

Читать полностью » Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее вчера в 22:22
Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года

Россияне стали путешествовать чаще, а лидерами по количеству поездок остаются Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Узнаем, куда еще едут и сколько тратят туристы.

Читать полностью » Современный круассан произошёл от австрийского кипфеля XIII века и появился во Франции в XIX веке вчера в 21:17
Как австрийский рогалик стал французской легендой: тайная жизнь круассана

Круассан кажется воплощением французской кухни, но его путь начался далеко от Парижа. Кто придумал полумесяц из теста — и как он покорил Францию?

Читать полностью » Современный гамбургер имеет немецкие корни и стал символом американской культуры и глобализации вчера в 20:13
Немецкие корни американской мечты: как бургер стал глобальной иконой

Гамбургер — символ Америки, но его история началась в немецком порту Гамбург. Как мясной бутерброд стал мировым брендом — рассказываем подробно.

Читать полностью » Россия ограничила вылов осетров, а США частично запретили импорт чёрной икры ради сохранения редких видов вчера в 19:09
Блюда с характером: как еда становится политическим вопросом

В разных странах одно и то же блюдо может быть деликатесом или преступлением. Почему фуа-гра, балют и икра оказались под запретом — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова вчера в 17:48
Будапешт, Милан, Краков: города, где дешево, но ощущается роскошь

Узнайте, как провести незабываемые каникулы в Европе без лишних трат. Раскрываем секреты бюджетного отдыха, выгодные направления и кулинарные удовольствия.

Читать полностью » Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость вчера в 17:35
Одна в пути, но не одна: как соло-путешествия становятся лучшим терапевтом

Одиночные поездки открывают новые горизонты и дарят свободу. Читайте советы эксперта о том, как правильно подготовиться к первой соло-поездке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева
Спорт и фитнес
Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение
Еда
ПП-чизкейк на рисовой муке без глютена и сахара получается нежным и полезным
Красота и здоровье
Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов
Питомцы
Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра
Еда
Салат с фасолью и мясом подойдёт и для семейного обеда, и для праздничного стола
Садоводство
Борная кислота с сахарной пудрой помогает вывести муравьёв с грядок безопасно и надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet