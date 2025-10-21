Кока-кола вместо таблеток: неожиданные лайфхаки против укачивания

Самолёт взлетает, а вам уже не до облаков: кружится голова, в горле подступает тошнота, ладони становятся влажными. Всё это — симптомы кинетоза, или воздушной болезни. Она может испортить даже короткий перелёт, но справиться с ней вполне реально. Разберём, почему нас укачивает и как подготовиться к полёту, чтобы не доставать бумажный пакет.

Почему укачивает в самолёте

Во время полёта мозг получает противоречивые сигналы. Глаза видят, что вы сидите неподвижно, а внутреннее ухо чувствует движение. Этот "конфликт восприятия" сбивает мозг с толку, и организм реагирует тошнотой, головокружением и потливостью.

Особенно чувствительны к этому дети от 2 до 12 лет — их нервная система ещё не полностью сформирована. Также чаще страдают женщины — из-за гормональных колебаний, беременности, менструаций и склонности к мигреням.

Где меньше всего укачивает

Если вас уже укачивало, выбирайте места, где движение ощущается слабее всего.

Середина салона, рядом с крыльями - самая стабильная зона.

- самая стабильная зона. Передняя часть самолёта - меньше турбулентности.

- меньше турбулентности. Хвостовая часть - наоборот, самый "шаткий" участок, лучше избегать.

Выбирайте кресло у окна, чтобы смотреть вдаль — это помогает мозгу синхронизировать зрительные и вестибулярные сигналы.

Как подготовиться к полёту

За день до вылета

Постарайтесь выспаться - усталость усиливает симптомы.

- усталость усиливает симптомы. Избегайте алкоголя и кофеина , они вызывают обезвоживание.

, они вызывают обезвоживание. Не используйте сильный парфюм или косметику с резкими запахами.

Перед полётом

Поешьте за 1-2 часа до вылета: голод и переедание одинаково плохо влияют на самочувствие.

до вылета: голод и переедание одинаково плохо влияют на самочувствие. Имбирный чай или вода - лучшее решение вместо кофе.

- лучшее решение вместо кофе. Если знаете, что склонны к укачиванию, примите препарат с дименгидринатом (по совету врача) за 30-40 минут до полёта.

(по совету врача) за 30-40 минут до полёта. Захватите мятные леденцы, имбирь или жвачку - они помогают снять тошноту.

Что делать в самолёте

Отвлекитесь от гаджетов. Чтение, фильмы или скроллинг усиливают перегрузку мозга. Сфокусируйтесь на неподвижном объекте, например на табличке "Exit" или горизонте за окном. Закройте глаза - так вы уменьшите поток раздражителей. Пейте прохладную воду маленькими глотками. Откройте вентиляцию над сиденьем и направьте струю воздуха на лицо. Сядьте прямо, не опуская голову вниз. Поможет подушка для шеи. Дышите глубоко и спокойно.

Если тошнота усиливается, попросите у стюардессы ломтик лимона — кислый вкус помогает нейтрализовать неприятные ощущения.

А ещё можно попробовать классическую кока-колу. Научных доказательств её эффективности немного, но лёгкое содержание фосфорной кислоты действительно может успокоить желудок. Главное — без газа и в умеренном количестве.

Упражнения и техники самопомощи

Дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов, потом попробуйте "зевнуть" или поочерёдно дышать через каждую ноздрю.

Сделайте несколько глубоких вдохов, потом попробуйте "зевнуть" или поочерёдно дышать через каждую ноздрю. Точечный массаж. На внутренней стороне запястья найдите точку на три пальца выше ладони и мягко надавите на неё.

На внутренней стороне запястья найдите точку на три пальца выше ладони и мягко надавите на неё. Мысленные упражнения. Считайте про себя, повторяйте спокойную фразу или представляйте, будто сидите в неподвижном кресле на земле. Это помогает мозгу "отключиться" от раздражающих сигналов.

Как помочь ребёнку

Если малыш летит впервые, объясните заранее, что может появиться лёгкая тошнота, но это пройдёт. Дайте ему воду, мятную карамель или жвачку (если возраст позволяет). Важно не напугать ребёнка, а успокоить — стресс часто усиливает укачивание.

Попросите стюардессу помочь: они обучены, как действовать при кинетозе, и обычно реагируют быстро.

Таблица: что помогает при укачивании

Средство Как действует Когда использовать Имбирный чай / леденцы Снимает тошноту, нормализует желудок За 30 мин до рейса и во время полёта Компрессионные чулки Улучшают кровообращение, снижают дискомфорт На длительных перелётах Мятная жвачка Отвлекает, стимулирует слюноотделение При первых признаках укачивания Подушка для шеи Фиксирует голову, уменьшает головокружение В течение всего полёта Препараты с дименгидринатом Подавляют симптомы кинетоза За 30 мин до вылета (по совету врача)

А что если ничего не помогает?

Иногда укачивание связано не столько с вестибулярным аппаратом, сколько с тревогой и страхом полёта. Стресс усиливает симптомы, поэтому полезно освоить простые методы саморегуляции — дыхательные техники, медитацию, спокойную музыку.

Если укачивает регулярно и сильно, обсудите с врачом приём мягких седативных средств — но только тех, которые разрешены при перелётах и не вызывают сонливости.